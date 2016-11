Ludwigshafen. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger sitzt nach einem Messerangriff auf einen 16-Jährigen in Ludwigshafen seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten, passierte der Vorfall bereits Mittwochabend am Rheinufer in Ludwigshafen, in Höhe der Konrad-Adenauer-Brücke.

Laut Polizei soll es zwischen einer Gruppe Jugendlicher zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der 19-Jährige den 16-Jährigen mit dem Messer angegriffen haben soll.

Der 16-Jährige wurde durch den Angriff schwer verletzt und musste notoperiert werden.

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erließ einen Untersuchungsbefehl gegen den 19-Jährigen wegen des versuchten Totschlags und "vollendeter gefährlicher Körperverletzung". (gbr/pol)