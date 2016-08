22 Familien ziehen in vier Einfachhäuser

Alle Bilder anzeigen Dreigeschossig mit offenem Treppenhaus sind vier Häuser in der Flurstraße, für die aus Zeit- und Kostengründen Betonfertigteile verwendet wurden. © Prosswitz

Seit Monaten leben sie in beengten Kojen in einer ehemaligen Lagerhalle, die seit Spätsommer 2015 als Notunterkunft mit 170 Plätzen dient. 22 Flüchtlingsfamilien wechseln jetzt in eine wohnlichere Unterkunft, die ihnen mehr Intimsphäre gewährt. Sie ziehen in vier Häuser in der Mundenheimer Flurstraße, die aus Betonfertigteilen in sogenannter Schlichtbauweise errichtet wurden. Die dreistöckigen Gebäude kosten insgesamt vier Millionen Euro und bieten Platz für 215 Bewohner - später sollen sie etwa für Büros genutzt werden. Besonderheit: Diesen Bautyp hat die Verwaltung selbst entwickelt. Baugleiche Häuser entstehen in Edigheim und Oggersheim.

"Die ersten beiden Familien sind in der Flurstraße bereits eingezogen, weitere folgen in den nächsten Wochen", sagt Stadtsprecherin Sandra Hartmann. Sie sind oder waren bislang in einer früheren Lagerhalle in der Wattstraße untergebracht. Dort wurde im Vorjahr eilends eine Asyl-Notunterkunft eingerichtet, in der auch viele alleinstehende Männer einquartiert wurden.

Andere Nachnutzung geplant

Flüchtlinge In Ludwigshafen sind derzeit 1950 Asylbewerber untergebracht. Seit Jahresbeginn wurden der Stadt 918 Flüchtlinge zugewiesen. Die meisten stammen aus Syrien und Afghanistan. Die größten Sammelunterkünfte sind in der Wattstraße, am Messplatz, in der Mannheimer Straße und am Rampenweg. 67 Prozent der Asylbewerber sind Erwachsene, 33 Prozent Kinder und Jugendliche. Deutlich gestiegen ist in den vergangenen Monaten der Anteil an Familien, er liegt mittlerweile bei 76 Prozent.

Um Probleme zu vermeiden, verfolgt die Stadt das Ziel, den "Aufenthalt von Familienverbänden und Kleingruppen in den Sammelunterkünften auf ein Minimum zu reduzieren". Für sie konzipierte sie einen neuen Gebäudetyp mit sechs Drei-Zimmer-Wohnungen. Mit Orange, Mintgrün, Hellblau oder Weiß erhielt jedes der vier "Punkthäuser", so die verwaltungsinterne Bezeichnung, in Mundenheim einen anderen Farbanstrich. In puncto Grundriss und Ausstattung sind aber alle gleich: Sie verfügen über Wohnküche, Duschbad sowie separates WC und werden über eine Holzpellet-Anlage beheizt.

Ein offenes Treppenhaus bildet den Zugang zu den Wohnungen, in denen jeweils bis zu neun Personen leben. Zwei Wohnungen sind indes nicht für Flüchtlinge vorgesehen. "Hier soll ein Büro der Ökumenischen Fördergemeinschaft einziehen", so die Stadtsprecherin.

Bis auf eine tragende Wand zum Flur und einen Versorgungsschacht sind sämtliche Innenwände der Wohnungen variabel. Dadurch sollen die Gebäude, wenn sie nicht mehr als Flüchtlingsunterkünfte gebraucht werden, mit möglichst geringem Aufwand anderweitig genutzt werden. Die Verwaltung hält die Räume auch für geeignet als Büros von jungen Unternehmen, die mit wenigen Angestellten einen geringen Platzbedarf haben.

In der Edigheimer Kranichstraße und im Oggersheimer Hedwig-Laudien-Ring baut die Stadt jeweils zwei weitere Gebäude in Schlichtbauweise, die in den nächsten Monaten bezogen werden sollen. Seit gut einem Jahr legt die Verwaltung bei Asyl-Neubauten ein stärkeres Augenmerk auf eine bessere Nachnutzungsmöglichkeit. Sie verzichtet deshalb auf Wohncontainer-Standorte wie in der Mannheimer Straße. Eine große Asyl-Unterkunft wird nun in der Wollstraße gebaut. Dabei wird laut Verwaltung darauf geachtet, dass die Feuerwehr später beide Hallen ohne großen Umbau nutzen könne.