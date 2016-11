47 Jugendliche ohne Stelle

Im Baugewerbe sind noch Ausbildungsplätze frei. Auch in anderen Handwerksberufen und der Gastronomie wurden nicht alle Lehrstellen besetzt.

"Das Angebot an Lehrstellen war noch nie so gut wie in diesem Jahr. Auch die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist hervorragend", freut sich Beatrix Schnitzius, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, über die Bilanz des Ausbildungsjahres. Ergebnis: 2726 Jugendliche fanden eine Lehrstelle. 47 Bewerber hatten Ende September keinen Ausbildungsvertrag - vor zwei Jahren blieben noch 72 unversorgt. Mit 2806 Stellen hatten die Firmen ihr Ausbildungsangebot gegenüber 2015 um gut zehn Prozent gesteigert. Gleichwohl ging die Zahl der unbesetzten Lehrstellen im gleichen Zeitraum von 150 auf jetzt 50 zurück.

Dennoch ist die Situation für die Unternehmen nur bedingt erfreulich. "Erstmals seit fünf Jahren haben wir wieder eine Steigerung von 0,9 Prozent bei den Ausbildungsverträgen. Aber bei 30 Prozent der Betriebe haben sich gar keine Bewerber auf die Stellenangebote gemeldet", erläutert Michael Böffel, Leiter des Geschäftsbereichs Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) der Pfalz, die Lage. Als noch gravierender stuft er einen anderen Aspekt ein: 28 Prozent der Firmen hätten zwar einen Auszubildenden gefunden, der habe aber die Lehrstelle doch nicht angetreten.

Falsche Erwartungen

Auch die Handwerkskammer ist nur eingeschränkt zufrieden: "Wir haben die Zahl der Lehrstellen im Vergleich zu den Vorjahren stabilisiert - allerdings auf einem zu niedrigen Niveau. Wir bräuchten deutlich mehr Auszubildende", stellt Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer der Pfalz, klar.

Vor allem im Baugewerbe, in den Bereichen Sanitär, Heizung und Elektro sowie im Bäcker- und Metzgereihandwerk spüren die Betriebe nach seinen Angaben den Mangel an Fachkräften. "Bei den Bauberufen kann es nicht an der Bezahlung liegen. Die Ausbildungsvergütung im dritten Lehrjahr beträgt 1400 Euro, das ist mehr ein Imageproblem", sagt Hellrich. Auch im Handel und in der Gastronomie mit bisweilen wenig attraktiven Arbeitszeiten sind noch Stellen frei.

"Der Trend zu einem höheren Schulabschluss ist bei den Jugendlichen ungebrochen", merkt der IHK-Experte mit kritischem Unterton an. Viele hätten falsche berufliche Erwartungen. Dies zeige sich auch daran, dass bundesweit 36 Prozent der Studenten ihr Studium abbrechen.

"Brauchen nicht nur Ingenieure"

Auch bei der dualen Ausbildung haben sich die traditionellen Berufswünsche kaum geändert, so die Erfahrung der Arbeitsagentur. Büroberufe, Verkäufer und Mechatroniker sind weiterhin sehr beliebt. Um die Schulabgänger breiter über das Angebot der insgesamt 350 Ausbildungsberufe zu informieren, verstärken die Kammern ihre Aktivitäten. Sie bieten mehr Praktika in den Betrieben an und nehmen auf Ausbildungsmessen zunehmend junge Lehrlinge mit, die über ihre Erfahrungen berichten. Hellrich: "Das ist authentischer und glaubwürdiger."

Bereits die Hälfte aller Betriebe bietet laut IHK Nachhilfe für Azubis ab dem ersten Lehrtag an. Die Arbeitsagentur unterstützt mit einer Vielzahl an beruflichen und sozialpädagogischen Maßnahmen die Jugendlichen. Dafür stehen der Agentur in diesem Jahr 6,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Alles dies dient dem Ziel, den Fachkräftemangel zu lindern. In den nächsten Jahren könnte sich die Lage noch verschärfen. Schnitzius: "In vielen Betrieben ist jeder dritte Mitarbeiter älter als 50 Jahre. Wir brauchen aber nicht nur Ingenieure, die die ausströmende Wassermenge aus einer defekten Leitung berechnen, sondern auch jemanden, der das Rohr repariert."