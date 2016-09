97 Prozent für Barnetts Kandidatur

Mehr Hacker-Angriffe - auch in Mannheim

Schadsoftware in Heimcomputern, Handys und Tablets, aber auch EDV-Systemen von Firmen und Verwaltungen richtet in Mannheim hohen Schaden an. Bereits 55 derartige Fälle registrierte die Polizei in diesem Jahr. Erst kürzlich wurde sogar die Verwaltung eines Altersheims Opfer der Internet-Erpresser.