Adventsstimmung bei 20 Grad

Ludwigshafen. Wenn die Verbindung stockt, telefoniert einer zu viel über das WG-Internet. Sara Gronbach nimmt es locker. Sie hat sich in den vergangenen Monaten an vieles hier im peruanischen Cajamarca gewöhnt: etwa daran, dass manchmal nur kaltes Wasser aus der Dusche kommt. Oder auch mal gar keines. Dass es gelegentlich in die Wohnung tropft. Und keine Heizung gibt. "Das macht mir aber alles gar nichts aus", sagt die 19-Jährige. Es zeige ihr lediglich immer wieder, "wie gut wir in Deutschland leben".

Seit August wohnt die Ludwigshafenerin, die in diesem Jahr Abitur gemacht hat, in den nördlichen peruanischen Anden. Zwölf Monate macht sie dort Freiwilligendienst, arbeitet für den Verein Manthoc, der sich um arbeitende Kinder und Jugendliche kümmert. Sara steht an den Schultagen mit Müttern der Grundschüler in der Küche. Gemeinsam bereiten sie Frühstück und Mittagessen zu. Sara ist auch für die Einkäufe zuständig. Besonders beliebt bei den Kindern sei "Caldo Verde": eine Suppe aus Kartoffeln, Eiern und Kräutern. Oder "Arroz Chaufa": "Das ist Reis mit Hot-Dog-Würstchen, Hähnchenbrust, Paprika, Ei, Frühlingszwiebeln - und ganz viel Sojasoße." An die großen Portionen - Sara und die Mütter kochen für 50 bis 60 Kinder täglich - habe sie sich schnell gewöhnt. Und auch wenn ihr Spanisch "noch nicht besonders gut ist - das nötige Küchenvokabular sitzt".

Kaum Chancen auf Bildung

Weltwärts – in den peruanischen Anden Sara Gronbach absolviert seit August einen sogenannten Weltwärts-Freiwilligendienst. Träger ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer. Das Projekt in Peru nennt sich Manthoc: Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos - Bewegung arbeitender Kinder und Jugendlicher, Söhne und Töchter christlicher Arbeiter. Es gibt diese Bewegung in verschiedenen Städten in Peru. In der Hauptstadt Lima und in Cajamarca betreibt sie, der Webseite des in Landau ansässigen Fördervereins zufolge, eigene Grundschulen. Manthoc setzt sich für arbeitende Kinder ein. Sie sollen mitbestimmen - und die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.förderverein-manthoc-cajamarca.de. Cajamarca ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Die Stadt hat rund 250 000 Einwohner und liegt auf 2750 Metern Höhe in den nördlichen peruanischen Anden.

Die Kinder und Jugendlichen, die Sara mit Essen versorgt, besuchen die Klassen eins bis sechs, sind zwischen fünf und 14 Jahren alt. Viel mehr als die materielle Armut vieler Familien hier macht Sara die Perspektivlosigkeit ihrer Schützlinge zu schaffen: "Kaum jemand hat die Chance, anschließend eine weiterführende Schule zu besuchen", bedauert sie. Viele der Grundschüler haben nach dem Unterricht keine Zeit zu lernen, weil sie Geld verdienen müssen: Sie arbeiteten zum Beispiel auf dem Markt oder verkauften Hamburger auf der Straße.

Insgesamt sechs Freiwilligendienstler - aus Italien und Deutschland - arbeiten an der Grundschule: Sie helfen in der hauseigenen Konditorei oder in der Bücherei. Sie geben Nachhilfe und unterrichten Englisch oder Sport. In der WG wohnen die jungen Leute zu fünft. Eine der Mitbewohnerinnen von Sara ist Clara Behringer aus Schriesheim, die im Sommer gemeinsam mit der Ludwigshafenerin nach Peru geflogen ist. Im Frühjahr, wenn sie frei haben, wollen die beiden gemeinsam durchs Land reisen: unter anderem nach Machu Picchu und an den Titikakasee.

Während ihre Freunde zu Hause nun wohl fröstelnd am Glühweinstand stehen, hat Sara tagsüber noch immer fast 20 Grad Celsius. In der Wohngemeinschaft sorgen sie trotzdem so gut es geht für vorweihnachtliche Stimmung: "Wir haben einfach einen Tannenbaum aus Papier und Servietten gebastelt", erzählt sie. Und einen Adventskalender gebe es auch. Den haben sie - im Tausch - von anderen deutschen Freiwilligendienstlern, die ebenfalls in der Stadt leben und mit denen sie sich angefreundet haben, bekommen. Päckchen aus der Heimat sind ebenfalls schon angekommen: mit Tee, Weihnachtsgirlanden, Zimtsternen und Christstollen.

Weihnachten wird Sara mit den Kindern in der Grundschule verbringen. Wie genau das Fest hier gefeiert wird, darauf ist sie selbst gespannt. Anschließend reist sie mit ihren neu gewonnen Freunden zur Laguna 69, einem See in den Bergen. Silvester wollen sie dann am Strand feiern. Ein besonderer Jahreswechsel für Sara: Im neuen Jahr liegen noch sieben weitere aufregende Monate in Peru vor ihr.

Natürlich gebe es Tage, an denen sie ihre Familie und Freunde zu Hause vermisse, sagt Sara. Etwa an Geburtstagen. Oder neulich, als ihre Schwester eine Prüfung hatte, zu deren Bestehen sie ihr gerne persönlich gratuliert hätte. Aber jetzt, über die Feiertage, nach Hause zu fliegen, das war keine Option: "Ich will alles hier einmal miterleben."