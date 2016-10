„Ähnliche Vorfälle sind nicht mehr wahrscheinlich“

Der Staatsanwalt wollte ihn in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie einweisen lassen. Doch ein 37-Jähriger darf vorerst weiter in Freiheit leben. Der Mann, der in einem betreuten Wohnheim in Ludwigshafen lebt, stand gestern vor dem Frankenthaler Landgericht, weil er im Juni 2015 seinen Mitbewohner mit einem Messer bedrohte und von ihm 40 Euro haben wollte. "Ich mach dich tot", soll der gebürtige Ludwigshafener zu seinem Gegenüber gesagt haben. Der Mann, der seit 20 Jahren an chronischer Schizophrenie leidet, wird aber wegen seiner Krankheit für die Tat nicht zur Rechenschaft gezogen.

Der Mann machte nur Angaben zu seiner Person. Zur Tat äußerte er sich auf Anraten seines Verteidigers nicht. Der Geschädigte war nicht anwesend, da er - selbst psychisch schwer krank - laut Attest nicht zu einer Aussage in der Lage war. Was an diesem 29. Juni 2015 geschah, darüber berichteten eine Polizistin sowie eine Leiterin des Wohnheims.

Wahnvorstellungen

Der Betreuer des Mannes, der seit fast 16 Jahren mit ihm arbeitet, erzählte: "Als ich seine Betreuung übernahm, hatte er schwere Wahnvorstellungen und war auch aggressiv. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon 40 Straftaten begangen, auch gegen Kinder." Unter Medikamenten besserte sich sein Zustand aber. Seit 2004 lebt er in einem Wohnheim in Ludwigshafen.

Doch vor drei Jahren verschlechterte sich sein psychischer Zustand plötzlich. Der Messerangriff gegen den Mitbewohner sei die Spitze des Eisbergs gewesen. "Im Oktober 2015 haben wir ihm ein Korsett übergestülpt", sagte die Heimleiterin. Das bedeutet: Der Mann muss sich täglich mittags im Krankenhaus Zum Guten Hirten melden. "Hier bekommt er seine Medikamente und sein tägliches Taschengeld von 2,10 Euro und Zigaretten", erzählte der Betreuer und betonte: "Er läuft täglich drei Kilometer hin und zurück. Abends ist er dann wieder im Wohnheim und bekommt dort den zweiten Teil seiner Medikation. Das klappt eigentlich ganz gut." Die Sachverständige betonte in ihrem Bericht, dass ähnliche Vorfälle nicht mehr wahrscheinlich seien - der Mann müsse aber seine Medikamente regelmäßig nehmen.

Dem Staatsanwalt reichte das nicht: Der 37-Jährige habe bislang fast 50 Vergehen, unter anderem Diebstahl, Raub und Körperverletzung, begangen. Er sei dafür aber nie bestraft worden. Der Angriff mit dem Messer sei nun Anlass, den Mann in die Psychiatrie zu schicken. Das Gericht kam allerdings zu einem anderen Schluss. "Taten mit erheblichen Auswirkungen sind von ihm derzeit nicht zu erwarten", betonte die Richterin.