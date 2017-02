Alte Hasen und junge Hüpfer

Ludwigshafen. "Sport liegt uns sehr am Herzen. Wir werden auch dieses Jahr wieder 25 000 Euro ausschütten", sagte Elke Rottmüller, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz bei der Abschlussverleihung des Deutschen Sportabzeichens 2016 im Lichtenberger Saal der Sparkasse. "Wir fördern die Fitness von Kindern und Jugendlichen mit fünf Euro pro abgelegtem Sportabzeichen", ergänzte sie. Nur knapp 60 Absolventen konnte Rottmüller begrüßen, weil viele wegen Krankheit absagen mussten. In Ludwigshafen wurden insgesamt wieder knapp 1000 Sportabzeichen abgelegt - die Tendenz ist rückläufig.

Für die Barmer Krankenkasse ist es wichtig, die Menschen mit Prävention zu erreichen, da chronische Erkrankungen im Vormarsch sind. "Wir möchten die Menschen motivieren, eigenverantwortlich etwas für die Gesundheit zu tun und Bewegung in ihren Alltag zu integrieren", sagte Heike Knapp. "Die große Zahl der Teilnehmer von Jung bis Alt belegt, dass man nie zu alt ist, mit Sport zu beginnen", so die Geschäftsführerin der Barmer Ludwigshafen.

30 Neulinge unter Absolventen

"Das Sportabzeichen lebt in Ludwigshafen von ehrenamtlichen Übungsleitern sowie Treff-Leitern", hob Bürgermeister Wolfgang Van Vliet hervor. Zusammen mit dem VEhRA-Vorsitzenden Jürgen Hundemer überreichte er die Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz an Ulla Walther-Thiedig, "Mrs. Sportabzeichen" und Kreisbeauftragte für das Deutsche Sportabzeichen, sowie an Lore Bartel, Wulf Jörg, Monika Leibach, Gerhard Schwarz und Eveline Soika. "Bleiben Sie dem Ehrenamt und dem Sportabzeichen gewogen. Zu wenige Vereine nutzen die Möglichkeit, mit der Ehrenamtskarte ihre Ehrenamtlichen zu ehren", ergänzte Hundemer, der das 20. Sportabzeichen absolvierte.

30 Teilnehmer absolvierten zum ersten Mal das Deutsche Sportabzeichen, das eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ist. Ältester Teilnehmer war Günter Butz aus Ludwigshafen, der das Abzeichen mit seinen 87 Jahren zum 29. Mal ablegte. Jüngste Teilnehmerin war die fünfjährige Venja Dafotakis, die mit der Familie geehrt wurde. Elke Singer (TSG Friesenheim) und Arnold Rosellen (BASF) sowie Erik Lüddecke (BASF) absolvierten das 40. Sportabzeichen. "Ich habe 1967 bei der Bundeswehr das erste Sportabzeichen abgelegt. Seit 1978 absolviere ich es im Rahmen des BASF-Sportprogramms. Es zeigt mir, dass ich körperlich fit bin, und ich hoffe, dass ich die nächsten Jahre auch noch schaffe", erzählte Erik Lüddecke (69) aus Mutterstadt.

"Schon auf dem Gymnasium in Krefeld habe das Sportabzeichen abgelegt. Dann war ich für die BASF in Afrika und Westasien tätig und habe an den deutschen Schulen das Sportabzeichen gemacht", erinnerte sich Arnold Rosellen aus Ludwigshafen. "Seit 1998 bin ich wieder in Deutschland und mache das weiter bei der BASF. Ich treibe sehr gerne Sport und arbeite gleichzeitig an der eigenen Fitness", meinte er.

Jeweils das 35. Sportabzeichen absolvierten Christa Diehl, Peter Friel, Hermann Weber und Elfriede Zorn. Die Familien Dafotakis, Volkmann, Nees, Bolze, Sommer und Ritthaler wurden ebenfalls geehrt. Die Auftaktveranstaltung findet am 25. April im Südwest-Stadion statt. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination und können in den Disziplinen Laufen, Schwimmen, Schleuderball, Kugelstoßen, Weitsprung, Radfahren und Wurf absolviert werden. Das Sportabzeichen-Schwimmen findet bereits am 7. März im Hallenbad-Süd statt.