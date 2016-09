Alte Räder bei Sammlern begehrt

Unter Rennrad-Sammlern und Bastlern ist es längst kein Geheimtipp mehr: Wer seltene Teile braucht, wird häufig beim Radklassiker-Treff des RSC Ludwigshafen auf der Radrennbahn Friesenheim fündig. Rund 150 Kenner aus der gesamten Region kamen, um bei freiem Eintritt nach Herzenslust zu stöbern, kaufen, tauschen oder zum Fachsimpeln. Aussteller hatten rund 60 Rennräder dabei, im Schnitt etwa 40 bis 50 Jahre alt und aus Stahl. Unzählige alte Teile lagen auf Tischen und Decken verteilt, und sogar alte Trikots aus Wolle gab es zu bewundern.

Viele Sammler verweilten über Stunden, so mancher schleppte reiche Beute mit nach Hause. "Das ist Restaurationsmaterial", sagt Sven Merkel (42) über ein teilweise verrostetes Hinterrad. "Eigentlich brauche ich aber nur die Nabe." Damit will er ein Stahlrad aus dem Jahr 1984 restaurieren - "ein Gios Aerodynamic aus Italien; davon wurden nur 200 Stück gebaut." Der Bastler aus Wiesloch ist jedes Jahr beim Radklassiker-Treff dabei. "Das gibt es in der Region sonst nirgends", begründet er. "Alternativ müsste man über Internetauktionshäuser bestellen. Da kann man sich aber nicht sicher sein, was man bekommt. Hier kenne ich viele, man sieht sich jedes Jahr."

Mit dabei ist seine Lebenspartnerin Bianca Riemer (41). "Ich hatte ein altes Rennrad geerbt und er hat es mir zu Weihnachten restauriert. Dabei hat er wohl Blut geleckt", erzählt sie. Inzwischen bastelt Sven Merkel auch im Auftrag anderer, bis hin zu Geschäftsleuten aus Frankfurt. Die hängen sich ein altes Rennrad schon mal an die Wand, zuhause oder im Büro, und verfügen über großzügige Budgets. Das Restaurieren kann mitunter diffizil und langwierig sein. Die Kenntnisse hat sich der Vertriebskaufmann selbst angeeignet.

Mit Veranstalter Hermann Ballosch diskutiert er, welches Fett das Beste ist für Rennradketten. "Das Fachsimpeln gehört dazu", so Ballosch, der selbst Rennräder restauriert. Sein ältestes Exemplar ist ein Peugeot-Rennrad von 1963. "Da steckt viel Arbeit drin", erzählt Ballosch. Fahren werde er damit dann aber nicht. Für Klassiker-Ausfahrten wie am Vortag gibt es alltagstauglichere Räder. 15 Rennrad-Enthusiasten sind erstmals auf einem etwa 55 Kilometer langen Kurs durch die Vorderpfalz gefahren, auf mindestens 30 Jahre alten Stahlrädern. hbg