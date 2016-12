Am Ziel wartet heißer Tee

Eigentlich sollten Kinder bis 14 Jahre nur 3000 Meter laufen und dann wieder zum Clubhaus umkehren. Zwei liefen aber einfach weiter, "ihrem Vater hinterher", so Veranstalter Klaus Hoch (79) vom Skiclub Ludwigshafen. Sie kamen so auf immerhin 5000 Meter und waren etwas erschöpft beim Zieleinlauf im Heuweg. Immerhin waren die Witterungsverhältnisse ganz passabel beim 17. Silvesterlauf - knackig kalt, aber keine Minusgrade, kein Regen und kein Schnee.

Spaß und Ehrgeiz

So drängten sich 158 Unerschrockene vor dem Clubhaus, viele wärmten sich bis kurz vor dem Startschuss auf, hier und da wurde noch an der Multifunktions-Kleidung oder an der mit Sicherheitsnadeln befestigten Laufnummer herum genestelt. Egon Hopfinger beschränkt sich auf Dehnübungen: "Warm wird einem automatisch", sagte der 67-Jährige, der zum zweiten Mal am Vorsilvesterlauf teilnimmt. Er ist nicht alleine; zehn weitere Kameraden von der Laufgemeinschaft "Muli" - für Mutterstadt und Limburgerhof - sind ebenfalls mit dabei. "Es geht ums Fitbleiben und es muss Spaß machen", so Hopfinger. Ein bisschen sportlicher Ehrgeiz darf aber auch nicht fehlen: "Ich hoffe, unter 46 Minuten zu kommen."

Ergebnisse Sieger Skiclubmeile (8,8 Kilometer): Thomas Heider (Munerem), Sabine Roschy (RC Vorwärts Speyer). Nordic Walking (5 Kilometer): Andreas Gordon (LT Rheinhessen-Pfalz), Gaby Birkle (ASV Harthausen). Walking (5 Kilometer): Frank Bawel (Allwetter-Walker), Gudrun Bless (LT Rheinhessen-Pfalz). Jugendlauf (3 Kilometer): Tom Rudolph (Post SG Mannheim) Emelie Doesken (LLG Landstuhl).

Noah Sandor (10) hat im vergangenen Jahr den Rhein-Neckar-Cup eines bekannten Unternehmens im Triathlon gewonnen. Jetzt möchte er trainingsmäßig "am Ball bleiben", berichtet der junge Sportler, der bald von der TSG Maxdorf zum LSV wechselt. Auch Nicole Kripp (51) und Carina Matheis (18) kommen eigentlich vom Triathlon. "Wir haben es eher mit Schwimmen", sagen sie, aber so einen Lauf nehmen sie gerne mit - "ist ja auch eine schöne Strecke, wenn es nicht matschig ist", erzählen sie.

Die Strecke ist insgesamt 8,888 Kilometer lang und führt vom Clubhaus am Heuweg über eine Straße direkt ins Maudacher Bruch. Dort geht es über Waldwege in Richtung Michaelsberg. Nach vier Kilometern geht es die letzten 200 Meten hoch, ein kräftezehrender Anstieg. Oben angekommen, rennen die Läufer einmal um den Markierungsstein und zurück zum Clubhaus.

Die Walker und Nordic Walker laufen nicht ganz so weit, insgesamt nur fünf Kilometer. Kinder laufen drei Kilometer. Nach gut einer Stunde kommt der letzte Teilnehmer ins Ziel. Dort gab es viele zufriedene Gesichter zu sehen, aber auch ein paar enttäuschte: "Für uns ist es blöd gelaufen", meint Oliver Scheiring (46). Nach eigenen Angaben führte der freiberufliche Sportlehrer lange die Verfolgergruppe zur Spitze an. "Dann sind wir aber geradeaus, wo wir hätten abbiegen sollen. Es war aber kein Streckenposten zu sehen." Erst als Mountainbiker entgegenkamen, kehrte die Gruppe um und kam so auf stolze 10,5 Kilometer Gesamtstrecke - "außer Konkurrenz, statt kameradschaftlichem Kräftemessen." Scheiring nahm es sportlich, zum Trost gab es eine Tasse Tee.

Wer planmäßig ins Ziel kam, bekam die Zeit elektronisch genommen, per Transponder am Fuß und Hightech an der Ziellinie. Erstmals bestand dabei die Möglichkeit, Urkunden selbst übers Internet auszudrucken. Dort sind auch die Ergebnisse zu finden. "Bei der Premiere waren 36 Leute am Start", erinnert sich Klaus Hoch an die Anfänge des Vorsilvesterlaufs. "Heute sind wir ein fester Bestandteil im Laufkalender." Dabei ist dieser vor allem eine "Imageveranstaltung", um neue Mitglieder zu werben. Die Einnahmen reichen gerade einmal für die Kosten der Zeitmessung und den Sanitätsdienst.