Ammoniakaustritt am Eisstadion Ludwigshafen

Ludwigshafen. Nach dem Ammoniakaustritt am Eisstadion in Ludwigshafen ist das Gebiet um den Sportpark Mundenheim weiträumig für den Verkehr gesperrt. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist besonders der Bereich Saarlandstraße in Richtung Lagerhausstraße davon betroffen. Das Hallenbad Süd und die Leichtathletikhalle wurden geräumt und die Kindertagesstätte in der Von-Weber-Straße informiert. Laut Feuerwehr wurde der Tank zwar geschlossen, da sich aber noch Ammoniak im Leitungssystem befinde, dauere der Austritt noch an.

Es komme zu einer starken Geruchsbelästigung - die Feuerwehr hat eine erhöhte Konzentrationen vom Ammoniak gemessen. Das Gas reizt Augen sowie Atmungsorgane und wirkt giftig, wenn es eingeatmet wird. Die Feuerwehr erklärte, das Ammoniak werde als Kühlmittel für Eis verwendet.

Wegen der noch bestehenden Absperrrung komme es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen stadtein- und stadtauswärts, wie die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter warnte.

Das Gefahreninformationstelefon der Stadt Ludwigshafen ist unter 0621 5708 6000 zu erreichen.

Hier finden Sie die Warnmeldung der Feuerwehr Ludwigshafen (hier klicken).

Gege 15 Uhr war es zu der Betriebsstörung im Eisstadion gekommen. Der Vorsitzende des Eis- und Rollsportclubs (ERCL), Rüdiger Arlt, bestätigte den Vorfall auf Anfrage des "Mannheimer Morgen". Es habe bei der Befüllung der Rohre "einen Schlag getan". Laut Polizei gab es keine Verletzten.

Über die WarnApp Nina wird die Bevölkerung in der Umgebung aufgefordert, nicht ins Freie zu gehen, sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Es könne zu einer Geruchsbelästigung und Schadstoffniederschlägen im Stadtteil Mundenheim kommen. Wie die Feuerwehr Mannheim über die WarnApp Nina mitteilt, könne es auch in den Mannheimer Stadtteilen Lindenhof, Almenhof, Niederfeld, Neckarau, Casterfeld, Mallau, Pfingstberg und Rheinau zu einer Geruchsbelästigung und Schadstoffniederschlägen kommen. Auch dort sollten Fenster und Türen geschlossen, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden.

Ähniche Warnungen wurden über die WarnApp Katwarn verbreitet.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz berichtete auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von einer Geruchsbelästigung im Bereich Eisstadion. Feuerwehr und Polizei seien im Einsatz. Auch die Stadt Ludwigshafen warnte über Twitter vor einem Schadstoffunfall in Mundenheim. (dk/bur/dpa/lrs)