Ammoniakaustritt im Eisstadion Ludwigshafen gestoppt

Ludwigshafen. Nach dem Ammoniakaustritt im Eisstadion in Ludwigshafen hat die Stadt Entwarnung gegeben. Das Leck sei abgedichtet, der Verkehr wieder freigegeben. Gesperrt ist demnach nur noch die Saarlandstraße stadteinwärts im Bereich des Eisstadions. Eine Gefahr bestehe nicht mehr, Schadstoffmessungen ergäben keine Konzentrationen mehr in der Luft, hieß es in einer Mitteilung.

Gegen 15 Uhr war es zu der Betriebsstörung im Eisstadion gekommen. Der Vorsitzende des Eis- und Rollsportclubs (ERCL), Rüdiger Arlt, bestätigte den Vorfall auf Anfrage des "Mannheimer Morgen". Es habe bei der Befüllung der Rohre "einen Schlag getan". Laut Polizei gab es keine Verletzten.

Am Nachmittag war das Gebiet um den Sportpark Mundenheim weiträumig für den Verkehr gesperrt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war besonders der Bereich Saarlandstraße in Richtung Lagerhausstraße davon betroffen. Die Saarlandstraße, Von-Weber-Straße, Mundenheimer Straße, Lagerhausstraße und Adlerdamm waren gesperrt. Der öffentliche Nahverkehr war unterbrochen. 70 Polizisten regelten den Verkehr. Das Hallenbad Süd und die Leichtathletikhalle wurden geräumt und bleiben für den Rest des Tages geschlossen. Die Kindertagesstätte in der Von-Weber-Straße wurde informiert. Laut Feuerwehr war auch nachdem der Tank geschlossen worden war, weiter Gas ausgetreten, da sich noch Ammoniak im Leitungssystem befand.

Das Gefahreninformationstelefon der Stadt Ludwigshafen ist unter 0621 5708 6000 zu erreichen.

Durch den Gasaustritt war es zu einer starken Geruchsbelästigung gekommen - die Feuerwehr hatte eine erhöhte Konzentrationen von Ammoniak gemessen. Sie war mit 35 Feuerwehrleuten vor Ort. Zwölf weitere Einsatzkräfte besetzten die Messtechnik. Die ABC-Erkundungsfahrzeuge der Feuerwehren Ludwigshafen, Worms und Speyer prüften die Ammoniakkonzentration in der Luft. Das Gas reizt Augen sowie Atmungsorgane und wirkt giftig, wenn es eingeatmet wird. Die Feuerwehr erklärte, das Ammoniak werde als Kühlmittel für Eis verwendet.

Über WarnApps wurde die Bevölkerung in der Umgebung aufgefordert, nicht ins Freie zu gehen, sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Gegen 17.15 Uhr folgte dann die Entwarnung.

Nach Angaben der Feuerwehr kam es in Mannheim nicht zu Geruchsbelästigungen, es wurden keine Schadstoffe in der Luft festgestellt. Auch hier wurden einer Mitteilung der Stadt zufolge Kindertagesstätten und Schulen in den angrenzenden Stadtgebieten vorsorglich informiert, Anwohner waren aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. (dk/bur/dpa/lrs/kris)