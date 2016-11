Ampelanlage soll Kreisel ersetzen

Die Ankündigung des Onlinehändlers Amazon, ein Logistikzentrum im zu Frankenthal gehörenden Gewerbegebiet Am Römig einzurichten, besorgt die Ruchheimer. Die Bürger des Ludwigshafener Stadtteils fürchten vor allem mehr Verkehr. Deshalb hat sich der Ortsbeirat zu einer Sondersitzung getroffen, um sich mit den Folgen der Amazon-Ansiedlung für Ruchheim zu befassen.

Bereits zu Beginn musste Ortsvorsteherin Heike Scharfenberger vor rund 30 Besuchern klarmachen: "Das ist eine Sitzung des Ortsbeirates und keine Bürgerversammlung." Dies stieß bei einigen der Anwesenden auf Unmut. Scharfenberger machte darauf aufmerksam, dass das Areal Am Römig auf Frankenthaler Gemarkung liegt. Mitspracherecht, wer sich dort ansiedelt, habe Ruchheim deshalb nicht.

Umbau der Kreuzung im Frühjahr

Dass sich nun neben Kartoffel Kuhn mit Amazon ein weiteres Unternehmen Am Römig ansiedelt, hat zur Folge, dass eine Regel des interkommunalen Vertrags zwischen Ludwigshafen und Frankenthal in Kraft trifft. Demnach muss die Kreuzung zwischen den Landesstraßen 527 und 524 aus- oder umgebaut werden. "Im Frühjahr wird damit begonnen", sagte Scharfenberger. Aus dem derzeit an dieser Stelle existierenden Kreisel soll dann eine Kreuzung mit Ampelanlagen werden.

Als Bauzeit habe der Landesbetrieb Mobilität (LBM) drei Monate veranschlagt. Ein Verkehrsgutachten liege laut Stadtverwaltung zwar vor. Wegen datenschutzrechtlichen Gründen und der Tatsache, dass das Baugenehmigungsverfahren noch laufe, könne dies momentan nicht öffentlich gemacht werden. Einige der anwesenden Bürger fürchteten, dass es durch eine Ampel massive Verkehrsprobleme zwischen Maxdorf und Ruchheim geben könnte. Auch Rückstaus von der Autobahn wurden befürchtet.

Kritik äußerte die SPD an der CDU und den Grünen. Peter Eisenberg wollte es nicht stehen lassen, dass Scharfenberger vorgeworfen wurde, sie habe irritierende Aussagen in der Öffentlichkeit getätigt, die die Ruchheimer Bürger verunsichert hätten. "Sie wollen nur die Ortsvorsteherin diskreditieren", sagte er.

Grünen-Ortsbeirätin Jutta Kreiselmaier-Schricker bekam unterdessen Unterstützung von ihrer Stadtratsfraktion. Diese verweist auf das Beispiel Koblenz, wo seit 2012 ein Amazon-Lager in Betrieb ist. Hier zeige sich, dass Amazon sowohl auf einen direkten Autobahnanschluss als auch auf Straßenbaumaßnahmen bestehe - zum finanziellen Lasten der Kommune. Auch der gewünschte Busanschluss erzeuge hohe Folgekosten. Auch in Frankenthal werde Amazon langfristig versuchen, die Auslieferung zu automatisieren. "Die angekündigten Mitarbeiterzahlen dürften sich dann wieder drastisch reduzieren."

Zu dem Thema soll es bald eine weitere Sondersitzung des Ortsbeirates geben. Dann mit einem Vertreter von Amazon, so Scharfenberger.