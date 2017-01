Amüsante Zeitreise ins 19. Jahrhundert

Hat die Geschichte der Gartenstadt aufgeschrieben: Heinz Trasch. © kge

Ludwigshafen. 500 Exemplare seines "Gartenstadtbuchs" hatte Autor Heinz Trasch zu einer Lesung in die Bibliothek des Stadtteils mitgebracht. Am Ende waren nur noch ein paar kleine Stapel übrig. Der reißende Absatz der Schrift erfreute auch Ortsvorsteher Klaus Schneider: "Der Erlös des Buches wird Kindergärten zu Gute kommen." Das 100. Jubiläum der Gartenstadt wurde bereits 2014 gefeiert. Jetzt, knapp drei Jahre später, erschien das Buch, herausgegeben vom Förderverein.

Die als Lesung angekündigte Veranstaltung entpuppte sich als amüsante Präsentation. Autor Trasch zeigte seinem Publikum die Geschichte in Bildern und mit eigenen Kommentaren. 1859 hatte Ludwigshafen das Stadtrecht erhalten, es war die Zeit der ersten industriellen Revolution. Um in der Industrie arbeiten zu können, musste man in die Nähe der Fabriken ziehen. Oft wohnten die Arbeiter in lebensfeindlichen Mietskasernen, es kam zu sozialen Problemen. "Man hat die Probleme damals ertränkt. So auch in Ludwigshafen, an jeder Ecke gab es eine Kneipe", erzählte Trasch.

Der britische Sozialreformer Ebenezer Howard habe Ende des 19. Jahrhunderts die Idee zur "garden city" gehabt, mit Grün- und Nutzflächen zwischen den Häusern. Dieses Konzept fand auch in Deutschland viele Anhänger, die Baugenossenschaft Ludwigshafen-Gartenstadt wurde 1909 gegründet. Den ersten Spatenstich gab es 1914, er läutete die Bauphase einer Siedlung mit 26 Häusern auf dem Hochfeld ein - auf Mundenheimer Gemarkung.

Das Publikum trug mit Kommentaren eifrig zur Präsentation bei. So erinnerten sich einige ans Hochwasser im Niederfeld, das ständig wiederkehrte, bis in den 60er Jahren die Kanalisation ausgebaut wurde. Ein lustiges Phänomen der 20er Jahre muss die "Knottelhütt" gewesen sein, eine Mischung aus Freizeitzentrum und Villa Kunterbunt, aus der Vereine, der Sommertagszug und das Blumenfest hervorgingen.

Wer sich für das Buch interessiert, sollte im Büro des Ortsvorstehers, Königsbacher Straße 14, nachfragen - vielleicht ist noch das eine oder andere Exemplar zu haben.