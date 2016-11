Julia Koch vom Familienministerium lobt die Erziehungsberatungsstelle. © jei

Die Nachfrage bei der Erziehungsberatung ist in Ludwigshafen ungebrochen hoch. Obwohl es statistisch gesehen immer weniger Kinder und Jugendliche gibt, steigt die Anzahl der Familien, die das Angebot der städtischen Beratungsstelle wahrnehmen, tendenziell sogar an. Das teilte die Leiterin der Einrichtung, Ines Ellesser, gestern bei einer Feier zum 60-jährigen Bestehen der Erziehungsberatungsstelle im Info-Center "Rheinkultur" mit.

"Im Jahr 2015 haben wir 1451 Familien betreut", sagte Ellesser. Bei 60 Prozent davon habe es sich um Probleme mit Kindern im Alter zwischen sechs und 15 Jahren gehandelt. "Die Fragestellungen, mit denen sich die Eltern früher an uns gewandt haben, sind heute immer noch genauso aktuell", berichtete sie. Gut ein Drittel der Beratungen hätten einen schulischen Hintergrund, sprich: Das Kind hat schlechte Noten oder Probleme mit Lehrern. Ein weiteres häufiges Thema sind Belastungssituationen durch Streitigkeiten zwischen den Eltern oder gar deren Trennung. Doch auch in allgemeinen Entwicklungsfragen, etwa während der Pubertät, geben die 16 Mitarbeiter Hilfestellung.

Auch Julia Koch vom Familienministerium Rheinland-Pfalz berichtete von einem enormen Bedarf an Beratungsstellen. Im Jahr 2014 hätten 26 500 Kinder im Bundesland eine entsprechende Hilfe erhalten. Seit 2002 ist das einen Anstieg um 73 Prozent. Generell nehme die Erziehung unter allen Beratungsangeboten mit 60 Prozent den Spitzenplatz ein.

Neue Methoden

"Der Auslöser dafür kann alles Mögliche sein", sagte Koch. "Die Anforderungen an Familien steigen immer weiter, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist schwer umsetzbar und wir haben es heute mit ganz anderen Lebensformen zu tun als früher. Kinder wachsen immer häufiger in Patchwork-Familien auf", erklärte sie. Demnach lebten von den hilfesuchenden Eltern 2007 noch 52 Prozent zusammen. 2015 waren es dagegen nur noch 45 Prozent. Eine neue Herausforderung stellten zudem die Themen Flucht und Migration dar. "2015 waren 36 Prozent der Menschen, die unsere Hilfe in Anspruch genommen haben, Migranten", bestätigte auch Ines Ellesser.

Doch nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Methoden der Beratung ändern sich. "Vom Störenfried zum Familienmitglied", lautet der Leitspruch der vergangenen Jahre. "Früher haben wir die Probleme gesehen - den Schulschwänzer oder Streuner - und wollten sie beheben", berichtete Ellesser. "Heute betrachten wir die Familie als System, das sich selbst heilen kann. Wir wollen nur noch den Anstoß dazu geben."