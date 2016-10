Angeklagter muss 2700 Euro zahlen

Wegen Besitzes und Verbreitung kinderpornografischer Schriften ist ein 63-Jähriger am Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden: Der Ludwigshafener, der nach eigenen Angaben von Hartz IV lebt, muss insgesamt 2700 Euro zahlen. In der Verhandlung habe sich der Tatvorwurf "voll umfänglich bestätigt", erklärte der Vorsitzende Richter am zweiten Verhandlungstag.

Dem 63-Jährigen war vorgeworfen worden, im November 2011 eine E-Mail mit 14 Bildern verschickt zu haben, auf denen ein teilweise nackt posierender, etwa zehn Jahre alter Junge zu sehen gewesen sein soll. Zwar hatte der Angeklagte zum Prozessauftakt eingeräumt, tatsächlich kinderpornografisches Material in der Vergangenheit besessen zu haben - wofür er 2010 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war.

Ermittlungen schon 2009

Die insgesamt 24 Bilder und 51 Videos, die 2012 - offenbar im gelöschten Zustand - auf seinem Laptop gefunden wurden, seien aber dieselben, wegen denen schon 2009 gegen ihn ermittelt wurde. Den Vorwurf, eine Mail mit den Fotos Jungen verschickt zu haben, bestritt er und verwies in diesem Zusammenhang auf einen mittlerweile verstorbenen Nachbarn, der seinen Internet-Zugang mitbenutzt haben soll.

Es habe keine Anhaltspunkte für einen derartigen Missbrauch des Modems oder des Laptops des 63-Jährigen gegeben, erkannte dagegen der Richter. Ebenso stehe nach der Beweisaufnahme fest, dass die in der neuerlichen Anklage angeführten Daten nicht schon Gegenstand des vorangegangen Verfahrens gewesen seien. Zugunsten des 63-Jährigen wertete der Richter unter anderem die lange Verfahrensdauer und den Umstand, dass sich der Angeklagte in einer Therapie befinde - die laut ärztlichem Attest erfolgreich verlaufe. Die Rückfallwahrscheinlichkeit sei "als gering einzustufen".

In das Urteil floss eine Geldstrafe ein, die dem 63-Jährigen im Jahr 2012 wegen Insolvenzverschleppung auferlegt wurde. Amtsanwalt Christof Broschart hatte auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten plus 800 Euro Geldauflage zur Bewährung plädiert. Verteidigerin Gabriele Haas erklärte, dass nach der Einlassung ihres Mandanten "ein Freispruch zu erfolgen" sei. Für den Fall einer Verurteilung sprach sie sich für eine Geldstrafe aus und - sollte eine Freiheitsstrafe erfolgen - für eine Bewährungsstrafe ohne Auflagen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.