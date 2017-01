"Auch das Ehrenamt wird müde" - Helfer für Flüchtlinge gesucht

Ludwigshafen. Gut zwei Jahre nach dem Anstieg der Flüchtlingszahlen in Deutschland fehlen stellenweise freiwillige Helfer. Das berichtete die Ludwigshafener Integrationsbeauftragte Hannele Jalonen der Deutschen Presse-Agentur mit Bezug auf Beispiele aus ihrer Stadt. "Wie viele fehlen, kann man nicht genau sagen, aber dass Bedarf da ist", sagte sie. In Form von Aufrufen soll nun nach neuen Hilfswilligen gesucht werden.

Jalonen forderte zudem mehr Anerkennung für die Helfer, die der Kommune viele Aufgaben abnähmen. In Ludwigshafen, wo derzeit etwa 2000 Flüchtlinge untergebracht sind, gibt es ungefähr 900

ehrenamtliche Helfer, laut einer Umfrage sind es zu mehr als 70 Prozent ältere und gut ausgebildete Frauen.

"Am Anfang wollten alle helfen", erinnert sich die Integrationsbeauftragte. Die regelmäßigen Versammlungen (Plenen), die mit den neun Asylarbeitskreisen in neun Stadtteilen entstanden, sind nach ihrer Einschätzung gut besucht gewesen. "Mittlerweile sind die Zahlen zurückgegangen." Zugleich gebe es aber auch eine erfreuliche Entwicklung: Es sei so etwas entstanden wie "ein Stamm der Helfer", eine Struktur. Dieser Stamm habe sich professionalisiert. "Einer sagt: ich mache Sprache, einer sagt: ich mache Sport", schilderte Jalonen. "Die Helfer haben sich spezialisiert. Das ist der Unterschied zum Anfang."

Die Helferstruktur sei stabiler geworden, zugleich seien die Ehrenamtlichen und die hauptamtlichen Helfer der Stadt in ihrem Einsatz für die Flüchtlinge zusammengewachsen.

Geändert haben sich nach Jalonens Beobachtung zum Teil aber auch die Aufgaben des Ehrenamts. Die Flüchtlinge gingen inzwischen in Integrationskurse und bräuchten nun auch andere Formen der Unterstützung. "Man bräuchte viel mehr Leute, die die Flüchtlinge zu Ämtern oder Ärzten begleiten", sagte Jalonen. Sie verwies auf ein sogenanntes Lotsenprojekt in einem Stadtteil, bei dem die Helfer Patenschaften für Flüchtlinge übernehmen und sie an viele Stellen begleiten. Von den 30 Helfern seien 20 aber nur punktuell im Einsatz, zehn seien intensiv dabei. "Die sagen: Wir brauchen viel mehr Leute."

Viele Ehrenamtler versuchten auch, bei der Wohnungssuche für Flüchtlinge zu helfen. "Aber es wird einfach festgestellt, dass die Bereitstellung rückläufig ist", sagte Jalonen. Das habe Folgen: "Auch das Ehrenamt wird müde, wenn überall ein Nein kommt." Zur Zahl der fehlende Kräfte sagte sie, die variiere je nach Stadtteil. Um den Herausforderungen zusammen mit den Beschäftigten der Stadt weiter mit Erfolg begegnen zu können, würden nun zusätzliche Freiwillige gesucht. Eingesetzt werden sie bei Patenschaften, in der Lernhilfe, in Asylcafés, von denen es zehn gibt, und für Stadtrundgänge.(dpa)