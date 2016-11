Auf einer Ebene mit Malu Dreyer

Mikroprobe, Stimmprobe und später rauf auf die Bühne: Vier Schüler des Carl-Bosch-Gymnasiums (CBG) haben eine nicht ganz alltägliche Erfahrung gemacht. Die Gruppe durfte mit anderen Schülern die rheinland-pfälzische Jugend beim Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Landesparlaments vertreten (wir berichteten). Das Fazit nach der Veranstaltung im Koblenzer Stadttheater: Es hat nicht nur Spaß gemacht - die Jugendlichen haben auch den Eindruck, dass sie durchaus mit ihren Ideen und Forderungen durchgedrungen sind.

Weil sie im Frühjahr schon am Schüler-Landtag teilgenommen hatten, hatten die Elftklässler mit ihrem Lehrer Stefan Fölker eine Einladung zum Festakt bekommen. Florian Hüttner, der das CBG inzwischen verlassen hat und eine Ausbildung macht, war als Erster an der Reihe. Er übernahm im Wechsel mit anderen Schülern die Begrüßung der vielen Festgäste, darunter auch EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Später schlug die Stunde von Gülin Sari und Silas Götz: Die beiden nahmen an einer Diskussion mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer teil. "Ich war am Anfang relativ aufgeregt, vor allem während wir warten mussten", erzählt Gülin Sari. "Aber dann hat es einfach nur Spaß gemacht." Ihrem Mitschüler Silas ging es ähnlich. "Auf der Bühne war es ziemlich entspannt." Das habe auch an der angenehmen Art der Politikerin gelegen. "Sie hat wirklich einen sympathischen und überhaupt nicht überheblichen Eindruck gemacht. Wir waren auf einer Ebene", meint Gülin Sari.

Vor allem um die Bildungspolitik drehte sich das Gespräch. Die Jugendlichen erklärten der Ministerpräsidentin ihre Ansprüche: mehr Mitsprache für junge Menschen, mehr Lehrerstellen. "Ich glaube schon, dass sie uns verstanden hat und uns unterstützen will", sagt Sari. "Die Mitarbeit von jungen Menschen scheint ihr wichtig zu sein."

Neue Leute treffen

"Es war eine große Chance, dass wir dabei sein durften", sagt ihre Mitschülerin Selina Akdeniz. Sie ist bei der SPD-Jugend aktiv und kennt sich in der Landespolitik schon aus. Für sie war der Festakt in Koblenz eine Gelegenheit, neue Leute zu treffen, auch von anderen Parteien. Die Diskussion auf der Bühne konnte sie von der Tribüne aus verfolgen - und dabei mitfiebern. Am Anfang habe sie etwas mitgelitten, erzählt die 16-Jährige. Sie wusste, dass ihre Mitschüler aufgeregt waren. "Aber sie haben das sehr gut gemacht." fab