Auf römischen Spuren in Rheingönheim

Christian Herrmann aus Mannheim (l.) ist bei der Ausstellung im Stadtmuseum in eine historische Uniform geschlüpft. Rechts Vorsitzender Bernd Neumann. © kge

Ein Römer in voller Montur steht im Stadtmuseum, hält einen Vortrag über Archäologie und benutzt als Zeigestock seinen "Gladius", das römische Kurzschwert. "Das Kastell Rheingönheim wurde etwa 43 nach Christus errichtet und diente einer Hilfstruppe des römischen Rheinheeres als Unterkunft", weiß der Römer mit dem Namen Lucius Julius Rheno Barbatus, der "Bärtige vom Rhein", zu berichten.

Im wahren Leben heißt der Römer Bernd Neumann und ist Vorsitzender des Fördervereins Archäologiepark Rheingönheim. Der Gladius deutet auf das Bild eines unscheinbaren Ackers im Süden der Stadt - doch darunter verbirgt sich eine versunkene Welt, nur etwa einen halben Meter tief. Anhand von Methoden wie Luftbild-Archäologie, bei der aus einer gewissen Höhe ein Foto zu einem bestimmten Stand der Sonne gemacht wird, lassen sich die Umrisse der Gebäude des Lagers erkennen. Ausgrabungen gibt es bereits seit 1913, 2008/09 wurde bei Grabungen am Giulini-Deich entdeckt, dass das Kastell noch ein viel größeres Vorgängerlager hatte.

Für den Förderverein gibt es also mehr zu entdecken als ursprünglich gedacht. "Der Verein würde den Acker gerne besitzen, um das Kastell gegen illegale Grabungen zu schützen und einen Archäologiepark zu errichten, eine Art Freiluftmuseum", so Neumann. Sehr wenige Leute wüssten, dass sich in Rheingönheim ein solch wertvolles, erhaltenswertes Kulturgut befinde. "Nebenan ist ein Naherholungsgebiet, und die Jogger traben nichtsahnend vorbei. Der Verein hat es sich auf die Fahnen geschrieben, die Existenz des Kastells bekannt zu machen."

Etwa 50 Besucher lauschen Neumann aufmerksam. "Ich hätte nicht gedacht, dass es in unserer unmittelbaren Nähe solch ein großes Kastell gegeben hat", wundert sich Simone Benner aus Ludwigshafen. "Man verbindet andere Orte mit den Römern, wie Speyer, Mainz und Trier. Jetzt auch Rheingönheim - dort habe ich mal gewohnt", fügt Axel Benner hinzu. Das Ehepaar ist nicht nur aus archäologischem Interesse gekommen, sondern auch wegen des Kinderprogramms. Ihre fünfjährige Tochter ist eifrig dabei, römische Mosaike herzustellen, allerdings aus Papier und damit ungeeignet als späterer Bodenbelag fürs Freilicht-Museum.

Schauriges für Kinder

Für die Kinder gibt es nach dem Vortrag des bärtigen Römers noch eine echte Gaudi: Sie bekommen vorgeführt, wie sich Römer anziehen und bewaffnen, von der Tunika übers Kettenhemd bis hin zum unvermeidlichen Gladius. Und in einer dunklen Ecke des Museums wartet noch etwas Schauriges: der Nachbau eines römischen Kindersarges, ein Fundstück aus Oggersheim, allerdings mit Plastikratten und -spinnen dekoriert. Allzu gruselig sollte es dann doch nicht sein.