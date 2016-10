Auf „Streife“ mit der Kamera

Alle Bilder anzeigen Günter Baier an einem großen Gitterzaun im Hemshof, der auf sein Betreiben hin aufgestellt wurde. Vorher hatten Autos dort den Gehweg zugeparkt und ein Durchkommen für Fußgänger erschwert. © Busch An dem Haus in der Kanalstraße wurde ein neues Gitter angebracht ... ... vorher war diese Stelle ein wilder Müllablageplatz. © Baier

Punkt acht Uhr morgens: Günter Baier startet zu seiner üblichen Runde. Mit der Kamera in der Hand geht es einmal durch den Hemshof, vorbei an den Stellen, die Baier als "Hotspots" - Brennpunkte - bezeichnet. Es sind die Ecken, an denen Müll liegt. Von der Plastiktüte über gefüllte Säcke bis zu ausrangierten Möbeln. "Es gab Zeiten, da hätte man sich hier eine ganze Wohnungseinrichtung zusammenstellen können", sagt der 67-Jährige.

Man kennt Günter Baier inzwischen. Nicht nur im Hemshof, auch in der Stadtverwaltung und bei der kommunalen Immobiliengesellschaft GAG. Regelmäßig schickt der engagierte Hemshöfer E-Mails mit Fotos, um zu zeigen, dass Reinigungsbedarf im Stadtteil besteht. "Ich bin kein Ordnungsfanatiker", sagt Baier. "Aber ich sage immer: Wehret den Anfängen!" Müll und Dreck sind für ihn keine Kleinigkeit, sondern ein Ärgernis. Schließlich sei der Abfall auch ein gefundenes Fressen für Ratten. Und die Reinigungsgebühren müssten schließlich alle bezahlen, erklärt er.

Angefangen hat alles vor etwa zehn Jahren. Direkt gegenüber von seinem Haus befindet sich ein leicht zurückversetztes Gebäude, der Eingangsbereich davor entwickelte sich zur permanenten Müllhalde. Baier schrieb E-Mails, erst an die GAG, dann an Oberbürgermeisterin Eva Lohse persönlich. Daraufhin sei die Stadt tätig geworden, erzählt der Hemshöfer. Das Tor wurde nach vorne versetzt, so dass an der Stelle kein Müll mehr landen kann.

Günter Baier Günter Baier wohnt schon fast sein ganzes Leben im Hemshof. In den 1980er Jahren kaufte er das Haus in der Kanalstraße, in dem er heute mit seiner Frau wohnt. Vor seinem Eintritt in den Ruhestand 2014 arbeitete Baier als Werkstattleiter im Mannheimer Klinikum. Er ist langjähriges Mitglied der SPD, übt in der Partei derzeit aber keinen Posten aus.

Seit Ende 2014 ist der Rentner nun regelmäßig auf Tour. "Das kann so nicht weitergehen", habe er sich damals gedacht. Baier glaubt, dass nicht hinter jedem Müllberg die Bewohner stecken, auch "Mülltouristen" kämen hierher, um ihren Unrat einfach abzuladen. Insgesamt habe sich die Situation schon verbessert. Allerdings kommt Baiers Kamera auch an diesem Morgen mehrere Male zum Einsatz. Vor einem Spielplatz liegen verstreute Pizzakartons, ein paar Straßen weiter hat jemand einfach eine ausrangierte Spülmaschine an die Straße gestellt. Manchmal spreche er die Menschen auch an, wenn er sehe, dass jemand achtlos etwas auf die Straße werfe oder ablade. "Aber nicht immer, das kann auch ein Risiko sein."

Und wie finden es die Hemshöfer, was Baier so macht? Es gebe da solche und solche, erklärt er. Die einen fänden es gut, dass er die Augen aufhalte. Die anderen meinten, er rücke das Viertel in ein schlechtes Licht. Auch verbal sei er schon angegangen worden, aber das sei ihm egal.

Beim Spaziergang durch den Stadtteil hält plötzlich ein schwarzer Wagen. Am Steuer sitzt Ortsvorsteher Antonio Priolo, wie Baier SPD-Mitglied - man kennt sich. Er sei schon seit sieben Uhr unterwegs, um ebenfalls nach dem Rechten zu sehen, betont Priolo. Was sagt er zu Günter Baier und seinen Rundgängen? Er finde das gut, meint der Ortsvorsteher, schiebt aber sichtbar verärgert gleich nach: "Aber bringt das was? Das mit dem Müll ist ein gesellschaftliches Problem, das nicht nur den Hemshof betrifft. Und ich finde, man darf den Stadtteil nicht schlechtreden."

Das wiederum habe er auch nicht im Sinn, sagt Günter Baier später. Er selbst ist durch und durch Hemshöfer, im Stadtteil wohnt er, seit er zwei Jahre alt ist. "Man kann hier sehr gut wohnen, das Viertel ist gut angebunden." Aber das mit dem Müll, das müsse eben nicht sein. Und auch die Parksituation sei ein Problem.

Der Rentner hat fraglos schon einiges erreicht. Die Stadtreinigung sei inzwischen öfter unterwegs. Gegenüber vom DSK-Seniorenzentrum in der Rohrlachstraße sorgt jetzt ein großes Gitter dafür, dass Autofahrer nicht mehr den Gehweg zuparken können. Vorher sei man hier als Fußgänger kaum durchgekommen.

Baier ist es wichtig, dass er auch mit anpacke, nicht nur schimpfe. Bei Freiwilligenaktionen hat er schon mehrmals mitgeholfen, Baumscheiben vom Müll zu befreien - auch wenn die schnell wieder voll waren mit leeren Bechern oder Kartons. Wenn irgendwann kein Müll mehr herumliege, dann müsse er auch nicht mehr auf "Streife" gehen. Aber solange noch Handlungsbedarf besteht, will Baier weitermachen.