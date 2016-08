Auffangnetz nach dem Schock

Die Frauenselbsthilfe nach Krebs hat wieder ein zentrales Domizil - in der Gräfenaustraße. In dem Gebäude, in dem früher das Blutspendezentrum des Klinikums residierte, informiert und begleitet jetzt das erfahrene und ehrenamtliche Team um Aicha Gogollok: "Wir sind alle selbst betroffene Frauen und Männer, die das Leben mit Krebs kennen." Die Gruppe, die 2018 ihr 40-jähriges Bestehen feiert, hat Pionierarbeit geleistet. Frauen aus Ludwigshafen waren dabei, als 1976 in Mannheim die Keimzelle einer Erfolgsbewegung entstand.

Leben aktiv gestalten

Rückblick: Mit dem Schock der Diagnose und den Folgen einer radikal ausgeführten Brustentfernung fühlte sich die in Limburgerhof lebende Lehrerin Ursula Schmidt alleingelassen. Krebs galt in den 1970er Jahren als Tabu - darüber sprach man nicht. Eine Medizin mit ganzheitlichem Ansatz sollte sich erst noch entwickeln: Das erkrankte Organ stand im Mittelpunkt - nicht der Mensch darum herum. Schmidt wandte sich mit einem Aufruf an den "MM". 15 "Brustamputierte", wie es damals hieß, meldeten sich.

Frauenselbsthilfe nach Krebs Die ehrenamtliche Frauenselbsthilfe nach Krebs ist auch für Männer offen. Die Gruppe versteht sich als Bindeglied zwischen Arzt und Patient. Zu den regelmäßigen Aktivitäten gehören Bewegungstherapie, Wandern, Onko-Walking und Gespräche. Ein Gesprächskreis findet am Mittwoch, 7. September, 17.30 Uhr, statt. Jörg Hoffmann, Chefarzt am Marienkrankenhaus, hält einen Vortrag über neue Immuntherapien in der Onkologie am Mittwoch, 28. September, 15.30 Uhr. Am Mittwoch, 30.November, 16 Uhr, geht es um das Thema "Männer und Gesundheit". Das neue Domizil ist in der Gräfenaustraße 23 (Nebeneingang Bürgermeister-Grünzweig-Straße). Kontakt ist über Gruppenleiterin Aicha Gogollok (Tel. 0621/ 56 70 64) oder Stellvertreterin Elke Kopp (06237/73 91) möglich.

Die "Interessensgemeinschaft" war der Beginn einer Selbsthilfebewegung, die anfangs von Ärzten misstrauisch beäugt wurde. Drei Jahre später wurde Schmidt zu der ersten großen Krebskonferenz der Bundesregierung nach Bad Neuenahr eingeladen. Was sie damals vortrug, war Programm: "Allein schafft es der Krebspatient nicht, aus dem Schock und der Depression herauszukommen. Es ist ein langer schwieriger Weg mit sehr viel menschlicher Wärme und Nächstenliebe."

Da bei der Mannheimer Interessensgemeinschaft von Anfang an Betroffene jenseits des Rheins mitwirkten, gründete sich im April 1978 eine Ludwigshafener Gruppe. Leiterin Marianne Köhl engagierte sich später als Vorsitzende des Landesverbandes. Die Stadt hatte unbürokratisch in der Max-Schule mietfrei einen Raum zur Verfügung gestellt. Doch nun - 38 Jahre später - machte die Lehrstätte Platznot geltend, beanspruchte das abgetretene Zimmer für sich.

Die Suche nach einem geeigneten Ersatzdomizil erwies sich als schwierig. "Glücklicherweise hat uns die Kooperation mit dem Brustzentrum Ludwigshafen weiter geholfen", freut sich Gruppenleiterin Aicha Gogollok. Solange das Klinikum die Räume in der Gräfenaustraße vorhält, darf die Frauenselbsthilfe nach Krebs zwei Zimmer plus Miniküche nutzen - "für die Energiekosten kommen wir auf".

Jene Anliegen, die bereits Ursula Schmidt formulierte, lesen sich heute so: "Wir wollen auffangen. Nach dem Schock der Diagnose informieren. Über Hilfen zur Krankheitsbewältigung begleiten - in ein Leben mit oder nach dem Krebs." Eines hat sich gegenüber den Anfängen verändert: Männer sind willkommen, ob als Betroffene oder Angehörige. Ohnehin beschränkt sich die Selbsthilfe nicht mehr auf das Mamakarzinom. Auch wenn Brustkrebs besonders häufig Anlass ist, sich an die Gruppe zu wenden.

Manche suchen vorübergehend Rat, andere nutzen regelmäßige Angebote wie Wassergymnastik, Onko-Walking, geselliges Wandern und natürlich Erfahrungsaustausch. Gruppenleiterin Aicha Gogollok, ihre Stellvertreterin Elke Kopp und Kassenwartin Roswitha Scharffenberger wissen nur zu gut: Eine Tumorerkrankung mag noch so lange zurückliegen - sie bleibt im Kopf. Deshalb geht es auch darum, dabei zu unterstützen, dass der Krebs nicht Fühlen und Denken dominiert, sondern Raum zur aktiven Lebensgestaltung lässt.

1992 hat Aicha Gogollok die Gruppeleitung übernommen. Die gebürtige Marokkanerin würde gern mehr Betroffene mit Migrationshintergrund erreichen. Sie weiß aber: In so manch anderen Kulturen ist Krebs nach wie vor ein Tabuthema. Dass dies teilweise auch noch hierzulande gilt, merkt das Team, wenn Ratsuchende bitten, "ja nix mit der Post schicken" - weil niemand den Absender "Frauenselbsthilfe nach Krebs" lesen soll.