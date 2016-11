Auftakt mit "Chako" Habekost

Alle Bilder anzeigen Eine Pyramide überragt die Budenstadt auf dem Berliner Platz. Zur offiziellen Eröffnung kamen gestern Abend viele Besucher - vor allem wegen des künstlerischen Programms. © Rittelmann Mundart-Kabarettist "Chako" Habekost sorgte für viele Lacher.

Mit geistreicher Comedy zu Themen über Gott und die Welt erfreute er das Publikum und erntete zahlreiche Lacher. "Der Weihnachtsmarkt ist ein attraktiver Treffpunkt in Ludwigshafen", hatte zuvor Oberbürgermeisterin Eva Lohse in ihrer Rede betont.

Die protestantische Dekanin Barbara Kohl-Struck erinnerte mit dem katholischen Prodekan Josef Steiger an die besinnlichen Aspekte der Adventszeit und merkte an: "Auf dem Weihnachtsmarkt werden alle Sinne angesprochen, auch der Sinn nach Gemeinschaft und Frieden."

Habekost schlüpfte bei seinem Auftritt in die Rolle eines amerikanischen Fernsehpredigers und philosophierte über das Alter ("Röhrenjeans über dem Faltenpopo"). Er präsentierte Ausschnitte aus seinem neuen Programm "De Weeschwie'sch-Män" und wies unter stürmischem Beifall auf den "göttlichen" Pälzer Dialekt hin.

An musikalischen und künstlerischen Darbietungen mangelt es in den nächsten Wochen auf dem Weihnachtsmarkt nicht. Am heutigen Dienstag gibt das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen um 18 Uhr ein Konzert - mit traditioneller Weihnachtsmusik und adventlichen Stücken zum Mitsingen. Am Samstag, 26. November, 18 Uhr, lässt die Band Brass Machine Rock- und Soulmusik erklingen. Fast jeden Tag sorgen Ensembles für Unterhaltung. Gospelchöre zählen dazu ebenso wie die Turmbläser Ruchheim und das Ukulele Orchester.

An Kinder und Familien richtet sich das Nachmittagsprogramm an den Wochenenden. Samstags zeigt die Haßlocher Puppenbühne jeweils um 16 Uhr ein Kasperletheater. Sonntags gibt es gleich zwei Vorstellungen - um 15.30 und 17 Uhr. Dabei wechseln sich das Puppentheater Orpheus, Alex Schmeisser, Andy & seine Freunde und das Kinder- und Jugendtheater KiTZ" ab.

60 Aussteller präsentieren Geschenkartikel und adventliche Leckereien. Zu den Besonderheiten zählen ostdeutsche Weihnachtsleuchten im Stil der 1970er Jahre sowie finnische Pullover und Handschuhe, für deren Verkauf ein Händler aus dem skandinavischen Land nach Ludwigshafen gekommen ist. "Es ist ganz reizvoll hier. Zumindest einmal im Jahr sind wir immer auf dem Weihnachtsmarkt", sagte Egon Strub aus Mutterstadt. "Besonders das Ambiente gefällt mir gut", erklärte Lisa Herold.

Für stimmungsvolles Ambiente sorgt auch der "Ludwigshafener Lichterzauber", den TWL-Bereichsleiter Frank Niggemeier zeitgleich mit dem Weihnachtsmarkt startete. Mehr als 300 000 Lichtpunkte und Hunderte von Leuchtelementen tauchen die Fußgängerzonen in warme Farben. Insgesamt fünf Kilometer lange Leitungen wurden zwischen Berliner Platz und Rathaus-Center verlegt. Publikumsmagnet ist die fünf Meter hohe Lichtkugel am Ludwigsplatz - laut Lukom die größte begehbare Weihnachtskugel Deutschlands.

Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) unterstützen finanziell den "Lichterzauber" und verwenden dafür "nur LED-Leuchten mit niedrigem Energieverbrauch". Illuminiert wird auch das historische Walzmühle-Gebäude - mit einem kleinen Unterschied zum Vorjahr: Während der einst zu den größten Mühlen Europas zählende Komplex bislang nur großflächig angestrahlt wurde, werden nun einzelne Elemente der Fassade hervorgehoben. ott