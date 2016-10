Ausgegrabener Wein läutet Kerwe ein

Einen Fassbieranstich gibt es bei der Eröffnung der Rheingönheimer Kerwe nicht. Stattdessen wird im südlichsten Stadtteil von Ludwigshafen eine Weinflasche, die im Vorjahr gut versteckt wurde, ausgegraben. Strahlenden Sonnenschein gab es nicht, aber es blieb trocken, als sich die Kerweorganisatoren und die Offiziellen um Ortsvorsteherin Julia Appel am Samstagmittag kurz vor 14 Uhr am Kantor-Josef-Jacob-Platz versammelten, um die Kerwe feierlich zu eröffnen.

Wünschelrutengänger Bernhard Mattern musste schon ein wenig suchen, bis er die im Boden vergrabene "Kerwe" fand. Fündig wurde er schließlich unter einer großen Platane. Dort lag die Weinflasche in einem mit Blumenstöcken geschmückten "Grab". Als die "Kerwe", eine Flasche Portugieser Weißherbst, hervorgeholt und wieder zum Leben erweckt worden war, kam große Freude auf.

Weiter ging es dann im Anschluss mit den Eröffnungsfeierlichkeiten im Luitpoldhain am Hohen Weg. Dort wird die Kerwe auch bis zum morgigen Dienstag gefeiert. Oberkerweborsch Wilhelm Wißmann, in schwarzem Frack und Zylinder, verlas die "Kerweredd". Er unterhielt die versammelten Gästen in Reimform: "Weil in Rheingönheim das ganze Jahr nicht viel passiert, ist der Kerweborsch ganz schön frustriert." Fündig sei er dann aber doch geworden. Wißmann kritisierte dabei vor allem, dass "Bauschutt, der irgendwie belastet ist", stets im südlichen Stadtteil abgeladen würde. Auch dass es keinen Radweg zum Kief'schen Weiher gebe, sei richtig schade. Was den Oberkerweborsch auch noch auf die Palme brachte: "Der Ebertpark in Friesenheim ist kostenlos, in unserem Wildpark wird aber der Eintritt erhöht."

Wißmann machte zudem Ortsvorsteherin Julia Appel, die bei der "Kerweredd" in Jeans und lila Overall hinter dem Oberkerweborsch stand, den Vorschlag, bei einer künftigen Wahl zur Miss Ortsvorsteherin anzutreten. "Die Miss Lu gibt es ja nun nicht mehr. Echte Konkurrenz in der Stadt hat unsere Ortsvorsteherin nicht", sagte er. Appel bedankte sich mit einem breiten Grinsen und forderte in ihrer Ansprache die Rheingönheimer Bürger auf, die lokalen Vereine zu unterstützen. Besonders die örtlichen Gesangsvereine hätten große Mitgliederprobleme. Sie lobte den Einsatz der Arbeitsgemeinschaft der Rheingönheimer Vereine, die bereits jetzt schon wieder in den Planungen für das Fest in der Hauptstraße im August stecke.

Kerweredd kommt gut an

"Mir hat die Kerweredd gut gefallen. Das mit dem Radweg ist schon richtig", sagte Susanne Müller, die mit ihrem Sohn Lukas gekommen war. Der Elfjährige sagte: "Ich freue mich vor allem auf die Autoscooter und das Karussell." Für die kleinen Gäste ist ein sogenanntes Kinderparadies aufgebaut. Ein Festzelt mit Programm fehlt bei der Rheingönheimer Kerwe. Das hat Tradition, denn die Vereine des Stadtteils konzentrieren sich vor allem auf das Straßenfest im August, der eigentliche Höhepunkt im Festkalender von Rheingönheim.