Auszeichnung für ein vielfältiges Engagement

Kerstin Gallenstein, Leiterin des Bereichs für internationale Angelegenheiten an der Hochschule, übergibt den Preis an Thierry Nzodom. © Rittelmann

Ludwigshafen. Die Hochschule zeichnet jedes Jahr einen Studierenden aus einem Nicht-EU-Land mit dem Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) aus. Er ist mit 1000 Euro dotiert und wird für besondere Leistungen im Studium sowie herausragendes ehrenamtliches Engagement verliehen. Der diesjährige Preis ging an Thierry Nzodom aus Kamerun, der seinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik in Regelstudienzeit absolviert hat und in diesem Fach noch einen Master macht. Zudem ist er in einigen Hochschulgruppen aktiv.

Bei der Preisverleihung zeigte sich Thierry Nzodom auch von seiner musikalischen Seite. Zusammen mit seiner Kommilitonin Henintsoa Ranarson trug er Lieder vor. In seiner Freizeit singt Thierry in einem afrikanischen Chor in Ludwigshafen und spielt Fußball in einem Heidelberger Verein. Seine Lieblingsmannschaft ist indes Real Madrid.

"Die Hochschule ist mit 4500 Studierenden ein Ort des offenen wissenschaftlichen Diskurses. Wir sind international mit anderen Hochschulen vernetzt, trotzdem ist uns der familiäre Ansatz wichtig", betonte Andreas Gissel, Vizepräsident für internationale Angelegenheiten an der Hochschule. "Unsere Studierenden und Mitarbeiter sind für uns keine Nummern oder Ressourcen." Der DAAD ist nach Angaben der Hochschule weltweit der größte Förderverein, er bezieht seine Einnahmen aus Steuergeldern, die Verwendung ist an genaue Vorschriften geknüpft.

Auch sozialer Einsatz gewürdigt

Für die Wahl Nzodoms habe es gute Gründe gegeben, sagte Kerstin Gallenstein, Leiterin des Bereichs für internationale Angelegenheiten, in ihrer Laudatio. Der Preis werde für fachliches, soziales und Hochschul-Engagement verliehen. "Thierry deckt alle diese drei Bereiche ab. Für ihn bedeutete die Sprachbarriere eine Herausforderung, an der er gewachsen ist."

Nachdem ein strahlender Thierry Nzodom die Urkunde bekommen hatte, ergriff er das Wort. "Ich muss mehrfach Danke sagen, mein Weg war sehr spannend." Dabei erwähnte er nicht nur die Firma SNP in Heidelberg, bei der er ein Praktikum gemachte hatte. "Meine Kommilitonen liegen mir besonders am Herzen", ergänzte der Preisträger.

Seine Freunde hatten ihm die Mitschriften aus den Vorlesungen gebracht, als er für ein ganzes Semester aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen war - und trotzdem bestand er die Klausuren. "Meine Freunde haben mir immer zur Seite gestanden, deshalb ist dieser Preis ein Team-Preis." kge