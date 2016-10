BASF: Verletzte und Vermisste nach Explosion

13.31 Uhr: Das Bürgertelefon ist unter der Telefonnummer 0800/5050500, die Umweltzentrale unter 0621/60-4040 zu erreichen.

13:25 Uhr: "Es gab einen unglaublich lauten Knall, dann kamen mehrere kleine hinterher und plötzlich ist der Himmel ganz schwarz geworden", berichtet Reitlehrerin Barbara Landin, die gerade mit einem Berittpferd auf dem Springplatz des Sülzer Hofs in Mutterstadt gearbeitet hat.

13:24 Uhr: Im Landeshafen Nord werden nach Angaben der BASF brennbare Flüssigkeiten und unter Druck verflüssigte Gase umgeschlagen, die Menge liege jährlich bei 2,6 Millionen Tonnen. Der Hafen sei für die Rohstoffversorgung des Unternehmens von großer Bedeutung.

Luftaufnahme von Ulli. Z bei Youtube

13:12 Uhr: Bei der Berufsfeuerwehr sei ein Krisenstab eingerichtet worden, so eine Sprecherin der Stadt Ludwigshafen.

13:04 Uhr: Die BASF richtet ein Info-Zelt für Anwohner am Tor 11 ein.

13:04 Uhr: Die Explosion bei der BASF wurde durch Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse ausgelöst, wie der Konzern mitteilt. Durch die Detonation sei es zu Bränden gekommen.

13:02 Uhr: Autofahrer sollen die Ludwigshafener Stadtteile Oppau, Edigheim und Pfingstweide großräumig umfahren, schreibt das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Twitter.

12:49 Uhr: Vermutlich fand die Explosion auf einem Tankschiff statt. Eine Bestätigung dazu steht allerdings noch aus.

12:38 Uhr: Neben mehreren Verletzten soll es nach der Explosion auch Vermisste geben. Das bestätigt die Stadt Ludwigshafen über den Kurznachrichtendienst Twitter. Einsatzkräfte aus der gesamten Region sind vor Ort, um ein Übergreifen auf andere Werksbereiche zu verhindern, ist auf der Seite der Stadt Ludwigshafen zu lesen.

12.30 Uhr: Die Feuerwehr Ludwigshafen hat ein Informationstelefon geschaltet: 0621 5708-6000

12:24 Uhr: Die BASF teilt auf Facebook mit, dass vorsorglich die so genannten Steamcracker heruntergefahren wurden. In der Folge komme es zu Fackeltätigkeiten. Anwohner Ludwigshafens werden gebeten, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden sowie Türen und Fenster geschlossen zu halten.

12:17 Uhr: Die Stadt Mannheim nimmt auf ihrer Homepage eine Warnmeldung online. Da nicht auszuschließen sei, dass eine Rauchwolke über die nördlichen Stadtteile Mannheims zieht, sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.

12:11 Uhr: Aus Mannheim ist das Feuerlöschboot ausgelaufen, um die Einsatzkräfte in Landeshafen zu unterstützen. Da die Werkfeuerwehr der BASF komplett zur Unglücksstelle ausgerückt ist, besetzt die Berufsfeuerwehr Mannheim derzeit mit Kräften und Fahrzeugen in Löschzug-Stärke die Wache Süd der BASF-Werkfeuerwehr. Dafür wurden in Mannheim Ehrenamtliche der Abteilungen Nord und Innenstadt der Freiwilligen Feuerwehr in die Wachen gerufen.

11:53 Uhr: Die BASF bestätigt eine Explosion in Ludwigshafen im Landeshafen Nord. Es habe mehrere Verletzte gegeben. Alle Einsatzkräfte seien vor Ort.

11.49 Uhr: Über die WarnApp NINA ruft die Feuerwehr Anwohner in der Umgebung dazu auf, Fenster und Türen zu schließen, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Autofahrer sollten den Bereich umfahren. Es könne zu Geruchsbelästigungen und Sichtberhinderungen in den nördlichen Stadtteilen kommen.

11.30 Uhr: In Ludwigshafen und Mannheim ist ein lauter Knall zu hören, kurz danach steht über Ludwigshafen Nord eine Rauchsäule. Die ersten Bilder und Videos kursieren in den sozialen Netzwerken.

Zum Hintergrund:

Bereits am Montagmorgen hatte es eine Verpuffung auf dem Lampertheimer Werksgelände der BASF gegeben, bei der vier Personen verletzt wurden. Wie der Konzern mitteilte, war es an einer Anlage zur Herstellung von Additiven für Kunststoffe zu dem Vorfall gekommen. Was genau die Verpuffung ausgelöst hat, war zunächst unklar. Wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte, gibt es zum Gesundheitszustand der vier Mitarbeiter zunächst keine genaueren Erkenntnisse. Dem Konzern zufolge werden die Verletzten derzeit im Krankenhaus behandelt.(dk/mer/lrs/pwr)