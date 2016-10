Der BASF-Standort in Lampertheim. © zg

Ludwigshafen/Lampertheim. Bei einer Verpuffung auf dem Lampertheimer Werksgelände der BASF sind am Montagmorgen vier Personen verletzt worden. Wie der Konzern mitteilte, kam es an einer Anlage zur Herstellung von Additiven für Kunststoffe zu dem Vorfall. Was genau die Verpuffung ausgelöst hat, war zunächst unklar. Wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte, gibt es zum Gesundheitszustand der vier Mitarbeiter zunächst keine genaueren Erkenntnisse. Dem Konzern zufolge werden die Verletzten derzeit im Krankenhaus behandelt.

In der vergangenen Woche waren fünf Mitarbeiter im Stammwerk Ludwigshafen beim Abbrennen überschüssiger Gase mit einem Gemisch der Chemikalie Rohnaphtalin und Ruß in Kontakt gekommen. Zuvor waren bei der BASF 2016 bereits 15 Produktaustritte gemeldet worden, 2015 waren es 13 Fälle. (mer/lrs)