„Baustelle bis Jahresende fertig“

Bereits seit fast eineinhalb Jahren wird die Brunckstraße saniert. An den Fahrbahnen stadtauswärts wurde am Mittwoch noch gearbeitet.

Das Ende kommt langsam in Sicht bei der Großbaustelle Brunckstraße. Die Arbeiten an der neuralgischen Kreuzung zum Tor 11 mussten zwar wochenlang verschoben werden - wegen der Folgen der BASF-Explosion im Landeshafen auf die Verkehrslage in den nördlichen Stadtteilen. Damit ist aber laut Verwaltung der gesamte Zeitplan nicht hinfällig. "Wir sind zuversichtlich, dass die Sanierung der Brunckstraße bis zum Jahresende abgeschlossen ist", sagt Stadtsprecherin Ulrike Heinrich auf "MM"-Anfrage. Gleichwohl müssen sich ab nächster Woche die Autofahrer stadteinwärts auf weitere Behinderungen einstellen. Grund: Der Radweg im Bereich der Carl-Bosch-Straße wird ausgebaut und die Bushaltestelle an der Karl-Müller-Straße barrierefrei umgestaltet.

Nur eine Fahrspur bis 9. Dezember

Nur eine Fahrspur steht dem Verkehr in Richtung Innenstadt laut Verwaltung bis zum Freitag, 9. Dezember, zur Verfügung. Vor dem BASF-Tor 2, einem der am stärksten genutzten Werkszugänge der Anilin, baut die Stadt die Bushaltestelle um. Künftig können dort auch Rollstuhlfahrer und Fahrgäste, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, aus- und einsteigen.

Brunckstraße Seit August 2015 wird die Brunckstraße auf einer Länge von 1,2 Kilometern saniert. Der Abschnitt zwischen Ruthenplatz und Rottstückerweg ist bereits fertig. Seit Jahresbeginn wird der Bereich bis zur Friesenheimer Straße erneuert. Mit täglich 44 000 Fahrzeugen, darunter vielen Lkw, zählt sie zu den am stärksten genutzten Hauptverkehrsstraßen in Ludwigshafen. Die Sanierung kostet 8,2 Millionen Euro. Das Land gibt dafür einen Zuschuss von 4,3 Millionen Euro.

Zugleich wird ein Radweg an der Kreuzung Brunck-/Carl-Bosch-Straße angelegt. Während der Bauarbeiten können die Autofahrer nicht mehr aus der Carl-Bosch-Straße in Richtung Stadtmitte fahren. Auch das Abbiegen aus Richtung Oppau ist nicht mehr möglich.

In der Brunckstraße baut die Verwaltung auch den Radweg im Abschnitt zwischen Friesenheimer- und Friedrich-Profit-Straße neu. In den vergangenen Monaten war der Radstreifen bis zur Ammoniakstraße ersatzlos weggefallen, weil der Platz für eine provisorische Fahrbahn gebraucht wurde. Diese vorübergehende Lösung ist nun hinfällig. Denn die neuen Fahrspuren der Brunckstraße entlang der Werksgrenze sind asphaltiert.

Gleiches gilt nach einer fünftägigen Vollsperrung für die Kreuzung Ammoniakstraße, über die der Verkehr zu den BASF-Toren 5 und 11 läuft. Die Arbeiten hatten sich verzögert, weil die Stadt nach dem Unglück im Landeshafen die angespannte Verkehrslage nicht weiter verschärfen wollte. Hintergrund: Das BASF-Tor 15 war nach der Explosion aus Sicherheitsgründen länger gesperrt geblieben. Deshalb musste der Schwerlastverkehr auf andere Einfahrtstore ausweichen. Dies hatte tagelang für lange Staus auf der B 9 gesorgt.

"Weitere Vollsperrungen in der Brunckstraße sind jetzt nicht mehr vorgesehen", sagt die Stadtsprecherin. In den nächsten Wochen werden die Geh- und Radwege wieder angelegt und die Fahrbahnen stadteinwärts asphaltiert. Angesichts der derzeit relativ milden Witterung kommen die Arbeiten gut voran, so die Verwaltung. Bis zum Jahresende sollen die Autos wieder auf allen vier Fahrspuren der grunderneuerten Brunckstraße rollen. "Restarbeiten wie etwa an der Beleuchtung oder Fahrbahnmarkierung folgen Anfang 2017", erläutert die Stadtsprecherin den Zeitplan - mit einer Einschränkung: "Wenn es in den nächsten Wochen eine Frostperiode geben sollte, könnte es doch noch zu Verzögerungen kommen."

Die ursprüngliche Kostenschätzung ist indes seit längerem überholt. Die Prognose von 7,4 Millionen Euro wurde bereits zweimal auf nun 8,2 Millionen Euro erhöht. Hauptgrund sind laut Verwaltung Überraschungen im Untergrund: Dabei wurde deutlich mehr teerpechhaltiges Material gefunden, das auf einer Deponie entsorgt werden muss.