Baustelle erst im Februar fertig

Ludwigshafen. Auf der wichtigen Verkehrsader zur BASF und in die nördlichen Stadtteile müssen sich die Autofahrer noch länger in Geduld üben. Überholt ist die Prognose der Verwaltung vom Herbst, wonach die wichtigsten Arbeiten in der Brunckstraße bis Jahresende abgeschlossen sein würden. "Alle vier Fahrspuren werden voraussichtlich erst Anfang Februar freigegeben", sagt eine Stadtsprecherin auf "MM"-Anfrage. Als Grund für die Verzögerung nennt sie nicht nur die Frostperiode am Monatsanfang. Noch gravierender waren die indirekten Folgen der BASF-Explosion im Oktober im Landeshafen auf die Baustelle zwischen Rottstückerweg und Friesenheimer Straße.

Ampelanlagen umgebaut

Hintergrund: Nach dem Unglück war das BASF-Tor 15 in der Nachtweide rund drei Wochen lang aus Sicherheitsgründen gesperrt geblieben. Deshalb musste der Schwerlastverkehr zur Anilin auf andere Einfahrtstore ausweichen. Dies hatte tagelang für lange Staus auf der B 9 gesorgt. Um die angespannte Verkehrslage nicht weiter zu verschärfen, verschob die Verwaltung kurzfristig die Asphaltierung der großen Kreuzung zur Ammoniakstraße.

Sanierung der Brunckstraße Seit August 2015 wird die Brunckstraße auf einer Länge von 1,2 Kilometern saniert. Der Abschnitt zwischen Ruthenplatz und Rottstückerweg ist fertig. Seit Anfang 2016 wird der Bereich bis zur Friesenheimer Straße erneuert. Mit täglich 44 000 Fahrzeugen, darunter vielen Lkw, zählt sie zu den am stärksten genutzten Hauptverkehrsstraßen in Ludwigshafen. Die Sanierung kostet 8,2 Millionen Euro. Das Land gibt dafür einen Zuschuss von 4,3 Millionen Euro.

Zumal dieser Bereich mit den Hauptzufahrten zu den BASF-Toren 5 und 11 hätte fünf Tage lang voll gesperrt werden müssen. Erst Mitte November wurden dort die Asphaltdecken auf die Fahrbahnen aufgetragen. "Der Baustillstand von viereinhalb Wochen war danach nicht mehr aufzuholen", erläutert die Stadtsprecherin die Situation.

90 Prozent der Arbeiten sind nach ihren Angaben in der Brunckstraße abgeschlossen. Bis zum Jahresende sollen alle vier Fahrspuren auf der gesamten Länge asphaltiert sein. Drei von vier Ampelanlagen sind bereits umgebaut. Zudem ist der Radweg zum größten Teil angelegt, etwa auf der Seite zur BASF und auf der gegenüberliegenden Seite zwischen dem Abzweig Friesenheimer Straße und dem Teichgartenweg.

"Nach einer Weihnachtspause gehen die Arbeiten am 11. Januar weiter", lautet die Auskunft der Stadt. Vorrangige Aufgabe ist es, den 340 Meter langen Radweg stadteinwärts zwischen Teichgartenweg und Friedrich-Profit-Straße herzustellen. Zudem müssen die Bauarbeiter die provisorische Fahrspur an der Friedrich-Profit-Straße entfernen und alte Signalmasten abbauen.

"Erst wenn der Radweg fertig ist, können beide Fahrspuren stadteinwärts freigegeben werden", betont die Stadtsprecherin. Denn zur Absicherung der Baustelle muss ein Teil der Fahrbahn gesperrt bleiben. "Gute Witterung" in den nächsten Wochen vorausgesetzt, haben die Autofahrer nach Angaben der Verwaltung Anfang Februar freie Fahrt in der Brunckstraße - nach eineinhalbjähriger Baustelle.

Bis in eine Tiefe von 65 Zentimeter hatten die Arbeiter den Untergrund der ramponierten Straße ausgetauscht und waren dabei auf Überraschungen gestoßen. Das Erdreich war viel stärker mit Teerpech belastet als vermutet. Mit zusätzlichem Material musste der Untergrund stabilisiert werden. Dadurch erhöhten sich auch die Kosten - um 550 000 Euro auf 8,2 Millionen Euro.