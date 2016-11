Beitrag zu Gemälde-Ankauf

Museumsdirektor René Zechlin mit dem Plakat der Kampagne. © Rittelmann

Eine sinnliche Zeitreise durch das Leben des großen französischen Malers Paul Gauguin erlebten die Besucher eines literarisch-musikalischen Abends im Wilhelm-Hack-Museum: Von der Wiege bis zum letzten Atemzug, von Paris bis in die Südsee fügte die bekannte TV- und Theaterschauspielerin Suzanne von Borsody biografische Wegmarken, Briefe, Notizen und allem voran Gauguins "Aufzeichnungen von Noa Noa" zu einer vielschichtigen Studie des 1848 geborenen und 1903 gestorbenen Künstlers ineinander.

Ihr ausdrucksvoller Vortrag wurde vom Trio Amanti della Musica mit Willy Freivogel an der Flöte, Rainer Schumacher an der Klarinette und dem gebürtigen Ludwigshafener Siegfried Schwab an der Gitarre begleitet: Mit feinfühlig, rhythmisch pointiert gespielten Kompositionen - unter anderem von Françis-Joseph Grossec, Fernando Sor, Emile Desportes und aus Schwabs eigener Feder - bilden sie den klanglichen, dicht und stimmig mit von Borsodys Lesung verzahnten Rahmen des "Paul Gauguin"-Programms.

Kunstsinnige Zeitreise

Eine Bilderpräsentation von Arbeiten des postimpressionistischen Malers veranschaulichte flankierend die künstlerische Schaffenskraft Gauguins. Damit gelang ein so kunstsinniger wie erhellender Abend, den die rund 60 Besucher mit langanhaltendem Applaus honorierten.

Den Hintergrund dieser Benefizveranstaltung bildete die Kampagne "Erna soll bleiben", mit der das Wilhelm-Hack-Museum Spenden einwirbt, um das Gemälde "Urteil des Paris/Badende auf Fehmarn" von Ernst Ludwig Kirchner für seine Sammlung zu erhalten. Es sei aus einer jüdischen Sammlung in der NS-Zeit unrechtmäßig entwendet worden, rekapitulierte Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg eingangs der Lesung. "Wir haben uns mit den Erben auf eine Entschädigungssumme verständigt, für die wir das Bild unter dem Marktpreis erwerben", berichtete sie.

Bild hat Millionenwert

Der Wert des Werks wird nach Informationen der Stadt von Experten auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Dank vieler Spenden seien inzwischen bereits 86 Prozent der Summe akquiriert worden, berichtete Cornelia Reifenberg.

Dies sei schon ein Erfolg und "wird dazu führen, dass das Gemälde hier - und dass ist, glaube ich, unser aller Anliegen - im Hack-Museum verbleiben kann." Auch der Erlös des Gauguin-Abends werde dieser Aktion zugutekommen.