Bewegungsparcours kommt

Ludwigshafen. Bevor Ortsvorsteherin Julia Appel auf das vergangene Jahr zurückblickte, traten beim Neujahrsempfang in Rheingönheim die Sternsinger auf. "Das Unglück in der BASF hat Ludwigshafen in die Seele getroffen", sagte Appel, die ihren Dank an die Feuerwehr und die Polizei richtete. Auch Terror und Gewalt waren ein Thema ihres Vortrags. "Menschen sollten sich nicht von Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken aufstacheln lassen. " Gefahren solle man zwar ernst nehmen, aber nicht blind einer politischen Richtung folgen.

Im Mittelpunkt standen jedoch Rheingönheimer Themen. Hinter dem Luitpoldhain entstand ein Bewegungsparcours für alle Generationen, der in diesem Frühjahr eröffnet werden soll. Der Wildpark freut sich über ein neues Luchsgehege. Der Bildung eines Arbeitskreises ist es mit zu verdanken, dass in der Asylunterkunft im Rampenweg ein Spielzimmer für Kinder eingerichtet wurde. An der Endhaltestelle der Stadtbahn wurde ein Fahrradunterstand gebaut, für Hundebesitzer gibt es neue Behälter mit Abfallbeuteln für die Hinterlassenschaften der Vierbeiner.

Baustelle belastet Anwohner

Die Baustelle in der Königsstraße, wo eine umfassende Kanalsanierung ansteht, werde auch 2017 eine nervliche Herausforderung für die Bürger. "Der Rückbau der Hochstraße Nord ab 2019 wird auch Konsequenzen für uns bringen, zum Beispiel eine höhere Taktung des Verkehrs", blickte Appel voraus und empfahl den Bürgern schon jetzt, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Auch die ärztliche Versorgung bereitet den Rheingönheimern nach dem Tod zweier eingesessener Ärzte im vergangenen Jahr Kopfzerbrechen. Die Belegung der Kassensitze sei Landessache, und es sei schwierig für den Ortsbeirat, Einfluss darauf zu nehmen. "Wir hatten die Idee, ein Ärztehaus einzurichten, denn Rheingönheim wird wachsen - mit Augenmaß", sagte Appel. Pastoralreferent Clemens Fiebig griff den Gedanken des Dreikönigstages auf: "Die drei Weisen waren genaue Beobachter, sie haben die Zeichen am Himmel gedeutet und in sich hineingehört. Sie liefen nicht hektisch los, sondern handelten mit Achtsamkeit. Das sollten wir auch tun." Für den weniger ernsten Teil sorgte die KG Klotzgrumbeer mit drei Mariechen und einer Jazz Dance-Gruppe, beide unter der Leitung von Nina Seelinger. Mit seinem nasalen "Owwacht - jetzt kummt's" sorgte Comedian René Weintz für Lacher. Kge