Bibliothek erst Mitte 2017 fertig

In der Stadtbibliothek haben die Handwerker noch viel zu tun. Markus Tillig verputzt die Fugen der Deckenverkleidung. © Prosswitz

Armdick sind die grauen und pinkfarbenen Kabelbündel, die Elektriker in den Flurdecken verlegen. Daneben werden Trockenbauwände montiert und Rohre für die neuen Toiletten eingezogen. In allen sechs Etagen der Stadtbibliothek sind Handwerker kräftig am Werk, dennoch wird die Innensanierung der meist genutzten Kultureinrichtung der Stadt etwa ein halbes Jahr später fertig als ursprünglich gedacht. "Wir werden die Bibliothek im Spätsommer 2017 wieder eröffnen", sagt Bereichsleiter Dietrich Skibelski auf "MM"-Nachfrage. Grund für die Verzögerung sind Wasserschäden durch das Unwetter vom 22. Juli sowie bauliche Überraschungen während der Sanierungsarbeiten.

"In Plänen nicht verzeichnet"

"Wir haben beispielsweise ein tragendes Element auf einem Stockwerk gefunden, das in den Plänen nicht verzeichnet war", berichtet Projektleiter Michael Baumann. Dies ist kein Einzelfall. Als Handwerker den alten Putz von der Decke weg klopften, entdeckten sie einen Mauervorsprung, der ebenfalls nicht in den Aufzeichnungen über das 50 Jahre alte Gebäude stand. Bauliche Überraschungen kamen auch bei den Lüftungsschlitzen zutage.

Stadtbibliothek Die Gebäude der Bibliothek in der Bismarckstraße wurde 1963 gebaut. Die Innensanierung kostet 5,6 Millionen Euro. Dabei wird auch die Ausstellungsfläche um 300 auf 1700 Quadratmeter vergrößert. Ausweichquartier ist das Reichert-Haus. Dach und Fassade wurden bereits 2014 für 2,9 Millionen Euro erneuert. Bei beiden Bauvorhaben wurde die Hälfte der Kosten über den EU-Fonds für regionale Entwicklung (Efre) finanziert. 30 Prozent steuert das Land bei, 20 Prozent die Stadt. Die Stadtbibliothek hat mit acht Stadtteil-Zweigstellen 325 000 Medien (Bücher, E-Books, CDs, Filme, Karten) im Bestand. Jährlich werden 530 000 Medien entliehen. Zu 1474 Veranstaltungen im Vorjahr kamen 26 375 Besucher.

"Ständig gibt es hier neue Herausforderungen", sagt der Projektleiter. Der von einem heftigen Wind begleitete Starkregen im Juli drückte Wasser in die Kellerräume. Auch logistisch ist die Baustelle in der eng bebauten Bismarckstraße nicht einfach. "Weil wir hier keinen Kran stellen können, müssen die Handwerker viel Baumaterial selbst in die oberen Stockwerke schleppen", erläutert Baumann. Bis auf zwei Treppenhäuser wurde das gesamte Gebäude entkernt. Zum Jahreswechsel sollen alle Elektro- und Sanitärleitungen verlegt und Trockenbauwände verputzt sein.

Die einfachverglasten Fenster sind bereits ausgetauscht - dies war längst überfällig. Jahrzehntelang wurde im Winter viel Heizenergie ungenutzt ins Freie gepustet. Im Sommer war es hingegen wegen des fehlenden Sonnenschutzes unerträglich heiß in den Räumen.

Viele Verwaltungsbüros werden nun verkleinert - dafür sollen die Besucher mehr Platz in der Bibliothek erhalten. Bessere Aufenthaltsqualität durch zusätzliche Sessel und Tische, lautet das Ziel. "Künftig sollen mehr Schüler hier ihre Hausaufgaben machen können", wünscht sich Bibliotheksleiterin Tanja Weißmann. Neu eingerichtet wird ein experimenteller Medienbereich für Jugendliche, der unter anderem mit einem 3-D-Drucker ausgestattet wird. Dort können sie eigene digitale Film- und Fotoprojekte umsetzen.

Zugemauert wurde bereits der alte Eingang zur Bibliothek, er wird in die Bismarckstraße verlegt. "Alle Bereiche der Bücherei werden dank eines Aufzugs barrierefrei erreichbar sein", nennt der städtische Bereichsleiter Skibelski einen weiteren Vorteil des Totalumbaus.

Ein Aspekt der Neukonzeption betrifft auch die Ausleihe in der Stadtbibliothek. Künftig soll jeder Besucher an Terminals die ausgeliehenen Bücher, CDs oder Musiknoten selbst verbuchen oder zurückgeben. Das soll langfristig die Mitarbeiter der Bibliothek entlasten. Bis dahin arbeiten sie im Ausweichquartier im rückwärtigen Reichert-Haus aber unter erschwerten Bedingungen - etwa durch den Lärm der benachbarten Baustelle.