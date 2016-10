Bliesbad erhält neue WC-Anlage

Vereinsvize Hans-Jürgen Beringer zeigt einen alten Sanitärtrakt im Bliesbad, der zugunsten einer neuen Containerlösung aufgegeben wird. © Schrott

Für viele Badegäste ist es eine lang ersehnte Verbesserung: An der Blies wird der Sanitärtrakt erneuert. Dabei werden fünf zusätzliche Toiletten eingerichtet, von denen eine behindertengerecht ausgestaltet wird und einen Wickeltisch erhält. "Die Arbeiten laufen im Frühjahr und sind bis zum Beginn der nächsten Badesaison fertig", kündigt Hans-Jürgen Beringer, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, im "MM"-Gespräch an. Für den Verein, der das Bad seit 21 Jahren betreibt, ist es die größte Investition der vergangenen Jahre - und ein finanzieller Kraftakt, die Kosten von rund 35 000 Euro zu übernehmen.

Schon seit Jahren beabsichtigt der Verein, die veralteten Toiletten zu erneuern. Viele Pläne und Kostenkalkulationen wurden mit der Stadt als Geländeeigentümer und dem Architekten besprochen und verändert. Die jetzt gefundene Lösung ist überraschend. "Wir werden nicht, wie zunächst geplant, den östlichen Sanitärtrakt abreißen, sondern eine neue Anlage mit neun Toiletten in einer Containerlösung bauen", sagt Beringer.

Viele dringende Investitionen

Bliesverein Seit 1995 betreibt der Förderverein das Bliesbad. Er hatte sich gegründet, weil die Stadt die Anlage aus Kostengründen schließen wollte. Nach verschärften EU-Auflagen wurde die Blies 2014 zur Badestelle ("Baden auf eigene Gefahr"). 46 000 Gäste kamen in diesem Jahr in das Bliesbad, das über eine 1,2 Hektar großen Liegewiese verfügt. Der Förderverein bezahlt Platzwart, Kassiererinnen und Reinigungskraft und bekommt dafür einen städtischen Zuschuss von 15 000 Euro. Weitere Informationen unter www.ludwigshafen.de/lebenswert/sport oder Tel. 0621/68 30 85.

Hauptgrund: Der Abriss des aus der Vorkriegszeit stammenden, einstöckigen Gebäudes wäre zu aufwendig geworden, meint der Vereinsvize auch mit Blick auf die Entsorgungskosten des Daches. Zudem gebe es keine genauen Baupläne mehr. Fazit: Um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, entschied sich der Verein für einen Containeranbau. "Wir haben dafür mehr Platz, weil der Eisverkaufsstand entfällt. Das rechnete sich für den Pächter nicht." Künftig werden die Badegäste wieder an einem mobilen Eiswagen Erfrischungen kaufen können.

Weil die Freizeitanlage an der Blies, in der sich in diesem Jahr 46 000 Gäste erholten, bislang nur über vier Männer- und acht Frauen-Toiletten verfügt, werden nun in dem Anbau vier zusätzliche Herren-WCs eingerichtet. "Bedarf gibt es auch für eine behindertengerechte Toilette", sagt Beringer und verweist auf viele Besucher, die von der benachbarten IBF-Tagesstätte an die Blies kommen.

Die Modernisierung des westlichen Sanitärtrakts stellt der Verein indes zurück. Auch wenn die Badesaison (Beringer: "Der Spätsommer hat es noch rausgerissen") letztlich ganz gut lief und dem Verein ein finanzielles Polster bescherte, gibt es dringendere Investitionen. Am Kinderspielplatz mussten zwei Wippen ausgetauscht und ein neuer Hochdruckreiniger angeschafft werden. "Zudem ist in absehbarer Zeit eine neue Wasseraufbereitungsanlage für das Kinderbecken nötig. Das kostet ebenfalls eine größere fünfstellige Summe", so der Vereinsvize.

Bereits in früheren Jahren investierte der Verein einiges in die Anlage - etwa in den Pavillon und Eingangsbereich. Dank einer Spende der Stiftung des früheren Porsche-Managers Wendelin Wiedeking von 20 000 Euro entstand ein Matschspielplatz.

Kräftig schwankend ist indes die Mitgliederzahl des Vereins. Derzeit sind es 210 - im Vorjahr waren es 300. Beringers Erklärung: "Das hängt offensichtlich stark vom Wetter im Frühsommer ab. Alle Mitglieder bekommen eine Jahreskarte für das Bad. Da überlegt sich wohl so mancher zu Beginn der Saison, ob es sich für ihn rentiert." An den Eintrittspreisen für 2017 wird sich aber nichts ändern - sie werden trotz der Investitionen nicht erhöht.