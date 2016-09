Böhmer tritt nicht erneut zur Wahl an

Die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, Maria Böhmer, hat mitgeteilt, dass sie 2017 nicht wieder kandidieren will. Die 66-Jährige hatte bei der Bundestagswahl 2009 und 2013 jeweils das Direktmandat für den Wahlkreis 208 geholt. Sie nannte persönliche Gründe für diese Entscheidung. Sie werde in Frankenthal wohnen bleiben, "ich bin jetzt sicher häufiger auf dem Markt zu sehen."

Die Entscheidung sei ihr nicht leicht und nach langen Gesprächen mit ihrem Mann gefallen. Sie habe viel Zuspruch erfahren. Alle CDU-Mitglieder im Wahlkreis bekommen einen drei Seiten langen Brief per Post oder E-Mail.

Maria Böhmer ist seit 2013 Staatsministerin im Auswärtigen Amt, zuvor war sie Staatsministerin für Integration im Bundeskanzleramt. Die Vorsitzende der Frauenunion gilt als enge Vertraute von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Regierungschefin habe sie den Entschluss in der vergangenen Woche persönlich mitgeteilt, den Kreisverbandsvorsitzenden am Freitagabend: Ernst Merkel (Ludwigshafen), Gabriele Bindert (Frankenthal) und Helmut Pfaff (Rhein-Pfalz-Kreis). Ein Nachfolger für die Kandidatur ist noch nicht gefunden. Merkel sagte, die Kreisverbände würden jetzt geeignete Persönlichkeiten ansprechen und damit in die Partei-Gremien gehen.

Reaktionen Eva Lohse: Die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen sagte, dass sie die Entscheidung sehr bedauere, aber respektiere: "Sie hat das sicher für sich sehr gut abgewogen." Lohse würdigte, wie sehr Böhmer sich im Wahlkreis persönlich eingebracht habe und dankte ihr, dass sie so präsent vor Ort gewesen sei.

Auf vielen Feldern engagiert

Böhmer gehört dem Bundestag seit 26 Jahren an. Sie übt außerdem Ämter aus im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und ist Kuratoriumsmitglied der "Stiftung Lesen", der Deutschlandstiftung Integration. Bei einer Pressekonferenz, auf der sie am Samstag mit den drei Kreisverbandsvorsitzenden den Medien von ihrem Entschluss berichtete, zählte sie vier Initiativen auf, für die sie sich maßgeblich in der Bundespolitik eingesetzt habe.

So habe sie sich in ihrer politischen Arbeit um die steuerliche Absetzbarkeit sogenannter haushaltsnaher Dienstleistungen verdient gemacht. Auch das Stammzellengesetz und das Gesetz zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen und die Mütterrente schreibt sie sich auf die Fahne.

Die Belange des Wahlkreises habe sie mit Nachdruck in Berlin zu Gehör gebracht, so Böhmer. Für Ludwigshafen nennt sie die Ausnahmeregelung, die das Bundesverkehrministerium für die Finanzierung des Umbaus der Hochstraße Nord zur Stadtstraße zugesagt hat. "Bundesverkehrsminister Ramsauer ist auf meine Einladung hergekommen und hat eine 50-Millionen-Euro-Zusage mitgebracht", erklärte Böhmer. "Jetzt muss das Land endlich Farbe bekennen." (bur)