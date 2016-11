Böll-Schüler erinnern an KZ-Opfer

Im Foyer des Heinrich-Böll-Gymnasiums in Mundenheim stehen vier Tafeln. Vier Tafeln, auf denen vier Schicksale der Familien Liebel, Römer, Wetzlar und Michel verzeichnet sind, die sich in unmittelbarer Nähe zur Schule ereignet haben. Vor den Häusern, in denen die Familien früher wohnten, hat der Künstler Gunter Demnig zum Gedenken "Stolpersteine" mit ihren Namen in die Gehwege eingelassen.

"Die Stolpersteine gibt es in 20 Ländern, mit ihnen bekommen die Menschen, die im KZ nur Nummern waren, ihre Namen und somit ihre Identität zurück", erklärte Schulrektor Klaus Hartmann zur Eröffnung der Ausstellung "Gedenken trifft Schule" im Böll-Gymnasium. Anders als ein Mahnmal, das unpersönlich sei und irgendwann ignoriert werde, seien die kleinen Mahnmale im Bürgersteig sehr präsent, da sie sich auf jedes einzelne Schicksal bezögen und somit Nähe schafften.

"Da die Ausstellung von Schülern mitorganisiert wurde, entwickelten die jungen Leute Sensibilität für dieses Thema", sagte Hartmann. "Das Leid fand in unmittelbarer Nähe zur Schule statt, hier in Mundenheim", ergänzte Maurice Kuhn, Schüler der 13. Klasse und Mitglied im Verein "Ludwigshafen setzt Stolpersteine". "Während des Projekts waren die Schüler entsetzt darüber, dass Menschen so etwas Grausames durchmachen mussten - in ihrer Nähe, in ihrem Stadtteil. Wir wollen etwas erreichen, das die Nennung anonymer Opferzahlen nicht schafft."

Man könne an den Schicksalen ablesen, wohin Rassismus und Nationalismus führen, was dringlich sei, da es wieder politisch rechte Tendenzen gebe. "Gedenken gehört zur Demokratie", fügte Kuhn abschließend hinzu. Die Schüler des Geschichtsleistungskurses der Klasse 11 verlasen die Namen und die Lebensgeschichten der vier Familien, die auf den Tafeln verzeichnet sind. Eine Familie wohnte in der Karolina-Burger-Straße, in der sich die Schule befindet.

Theaterstück der Mittelstufe

Yunus Yildiz begleitete die Vernissage am Klavier. Im zweiten Programmteil wurde der Film "Koffer gepackt und überlebt" gezeigt - eine Dokumentation über Ursula Michel, die als einzige in ihrer Familie überlebte, da sie sich zum Zeitpunkt der Deportation in England aufhielt. Im Film kommt Michels Tochter Judith Rhodes zu Wort, außerdem sind Fotos und Dokumente zu sehen. Den Abschluss bildete "Appell", ein selbstgeschriebenes Stück der Theater-AG der Mittelstufe unter Leitung von Christian Palmeri und Ute Zimmermann-Meszaros. Das Stück spielt auf verschiedenen Zeitebenen und schafft eine Verknüpfung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart - was auch die Intention der Stolpersteine ist.

Die vier Infotafeln sind bis zur Finissage am Mittwoch, 16. November, 19 Uhr, in den Fluren des Gymnasiums zu sehen. Dann wird erneut der Film über Ursula Michel gezeigt, außerdem gibt es ein Gespräch mit Judith Rhodes und Walter Rummel, Leiter des Landesarchivs Speyer.