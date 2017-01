Brand im Hochhaus

Ludwigshafen. 24 Einsätze verzeichnet die Ludwigshafener Feuerwehr in ihrer Bilanz zum Jahreswechsel. Ob Gasgeruch, Kleinbrand oder angebranntes Essen - da mehr Personal als an normalen Wochenenden im Einsatz war, verhinderte die Feuerwehr Schlimmeres. Unterstützt wurde sie dabei von den Freiwilligen Feuerwehren Oppau, Stadtmitte und Ruchheim sowie Polizei und Rettungsdiensten.

In einem Hochhaus in der Yorckstraße brannte in den frühen Morgenstunden Unrat auf zwei Balkonen um 13. und 20 Stock. Das Feuer wurde laut Polizei vermutlich von umherfliegenden Feuerwerkskörpern ausgelöst. Die Bewohner der beiden Wohnungen waren nicht zu Hause, weshalb die Feuerwehr die Türen aufbrechen musste. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in der Höhe von 2000 Euro.

Ein Herz für Tiere bewies die Feuerwehr in Oppau. Dort fing sie beim Gehlenweiher einen Husky ein. Der Hund war sichtlich abgemagert und hatte aufgrund der Kälte bereits Frostbeulen am Bauch.

Daneben gab es mehrere kleinere Einsätze: In Oggersheim ging um 5.30 Uhr ein Adventskranz in Flammen auf. Einen brennenden Tannenbaum löschten die Bewohner in der Rohrlachstraße selbst. Zu einem Wasserschaden durch Lochfraß wurde die Feuerwehr in Mundenheim gerufen. bcn