Brand in Ludwigshafener Müllentsorgungsbetrieb

Ludwigshafen. Im Stadtteil Oggersheim ist in der vergangenen Nacht auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs in der Saarburgerstraße ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei konnte der Brand inzwischen gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Feuer wurde gegen 1.30 Uhr gemeldet, bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teilbereich des dort gelagerten Mischabfalls in Brand. Eine Brandausbreitung auf benachbarte Abfalllagerstätten konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.

Geruchbelästigung im südlichen Stadtgebiet

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es aus mehreren Stadtteilen zu einer erhöhten Anzahl von Notrufen. Durch die derzeitige Wetterlage kann es durch den Brand zu Geruchbelästigungen im südlichen Stadtgebiet kommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung deswegen, Fenster und Türen in den betroffenen Gebieten zunächst weiter geschlossen zu halten.

Über die Brandursache und die Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr Ludwigshafen war mit 90 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Feuerwehr wurde von zahlreichen Kräften der Polizei, des Rettungsdienstes und des THW unterstützt. (mik/pol)