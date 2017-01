„Brauchen bezahlbare Wohnungen für Mittelstand“

Ludwigshafen. Die Mitglieder des Karnevalsvereins Munnemer Göckel waren fleißig gewesen, hatten sie doch den Neujahrsempfang im Saal des Seniorenwohnhauses Franz Siegel organisiert. Dementsprechend bunt war die Bühne dekoriert, von der aus Ortsvorsteherin Anke Simon ihre Neujahrsgrüße an die Gäste richtete. Auch die Sternsinger waren dabei und sammelten für ein soziales Projekt in Brasilien.

"Ich möchte mich bei meinem Rückblick auf die Ortsthemen beschränken", sagte Simon. Eines der drei wichtigsten in Mundenheim seien die Flüchtlinge. Inzwischen gebe es drei Cafés als Anlaufstellen. Die Menschen, die zuerst in der Notunterkunft in der Wattstraße untergebracht waren, konnten im vergangenen Jahr in Punkthäuser oder Container ziehen. GAG-Häuser sind in Planung, die Halle in der Wattstraße soll bis Ende Januar geräumt sein. Über deren weitere Nutzung wird noch beraten. Da unter den Flüchtlingen viele Kinder sind, gab es nach den Ferien einen regelrechten "Ansturm auf die Schulen", auch hier sei Organisationstalent gefragt.

Die Lärmschutzwand entlang der Bahngleise wurde 2016 fertiggestellt, so dass vor allem der Lärm des Güterverkehrs abgeschirmt ist. Gebaut werde zurzeit noch an der Integrierten Leitstelle, die in Zukunft die Feuerwehr-, Rettungs- und Katastrophenschutzeinsätze für die gesamte Vorderpfalz koordinieren wird. Die Ortsvorsteherin lobte die gelungene Architektur des Gebäudes, das direkt am Ortseingang entsteht. Die Eröffnung des Posttunnels, der einen direkten Zugang zum Hauptbahnhof ermöglichen würde, verzögere sich bis voraussichtlich 2018.

Mehr Kontrollen in Gaststätten

Wohnbauprojekte der GAG seien in Planung. "Wir brauchen höherwertige, aber bezahlbare Wohnungen für den Mittelstand", sagte Simon. Zurzeit entstehen 18 Wohnungen an der Mundenheimer Kurve, auch das Gebäude auf dem Coca-Cola-Gelände könne 2017 bezogen werden.

Aufgrund der Suchtprävention werden Gaststätten mit Spielautomaten kontrolliert, da man Lokale, die ein Unsicherheitsgefühl vermitteln, gerne schließen würde. Auch die Sauberkeit auf Straßen und Grünflächen soll verstärkt überwacht werden. "In den letzten Jahren wurde Personal eingespart, das ist nicht mehr vertretbar", so die Ortsvorsteherin. kge