BSC Oppau holt sich die Krone

Ludwigshafen. Der BSC Oppau ist der 36. Ludwigshafener Stadtmeister im Hallenfußball seit Beginn des Wettbewerbs in der Saison 1981/82. Der Landesligist gewann am Sonntag in der mit 2116 Zuschauern erneut ausverkauften, stimmungsvollen Friedrich-Ebert-Halle das Endspiel um den diesjährigen Meistertitel gegen den favorisierten Oberligisten und Pokalverteidiger FC Arminia 03 Ludwigshafen verdient mit 3:1 Toren. Die drei Treffer für die Oppauer, die damit nach 1991, 1992 und 2014 zum vierten Mal Stadtmeister wurden, erzielten Francesco Parotta, Tim Graf und Göran Garlipp - für den Arminia-Gegentreffer zum 1:1 sorgte Prince Jubin.

Die Oppauer nahmen vom neuen Leiter der BASF-Einheit Soziales und Sport, Hartmut Unger, und Bürgermeister und Sportdezernent Wolfgang van Vliet gleich zwei Pokale entgegen: Einen dürfen sie für immer in ihren Trophäenschrank stellen, der zweite ist ein Wanderpokal, der im nächsten Jahr erneut zur Disposition steht. Doch damit nicht genug: Der Oppauer Göran Garlipp wurde als bester Torjäger mit sechs Treffern ausgezeichnet und war nach Ansicht einer Jury obendrein - wie schon 2011 - auch noch bester Feldspieler dieses Turniers.

Aber nicht alle ausgelobten Trophäen gingen an die spielerisch gut vorbereiteten und kampfstarken Oppauer: Pokale gab es auch für die nächstplatzierten Mannschaften wie den Endspielverlierer FC Arminia 03, den Dritten FC Croatia (der im Spiel um Platz 3 gegen den ESV 1927 Ludwigshafen nach Neunmeter-Schießen mit 6:5 gewann) und die Eisenbahn-Fußballer als Vierte. Zudem wurden Peter Provo (ESV 1927) als bester Torhüter und der in seinen Glanzzeiten neunmalige Stadtmeister FSV Oggersheim mit dem Fairnesspreis ausgezeichnet.

Die Sieger der letzten Jahre 2017: BSC Oppau

2016: FC Arminia Ludwigshafen

2015: Ludwigshafener SC

2014: BSC Oppau

2013: FC Arminia Ludwigshafen

2012: FC Arminia Ludwigshafen

Rekordsieger ist mit zehn Erfolgen der SV Südwest Ludwigshafen.

Prämien in Höhe von 1900 Euro

Der Sieger erhielt eine Prämie von 600 Euro, der unterlegene Finalist 400 Euro, der Dritte 200 Euro und der Vierte 100 Euro. Alle anderen Mannschaften nahmen 50 Euro für ihre Kasse mit nach Hause. Insgesamt wurden 1900 Euro an Prämien von der Veranstaltergemeinschaft Stadtverwaltung, Sportverband und LUKOM ausgeschüttet. Der städtische Sportchef Thomas Gerling machte jedoch schon vor dem Turnier auch eine andere Rechnung auf: "Wenn wir nicht so viele ehrenamtliche Helfer hätten, müssten wir bis zu 50 000 Euro für die gesamten Organisationskosten hinlegen."

Die Zuschauer sahen insgesamt 32 Spiele, die zum Teil erst nach dramatischen Neunmeter-Schießen beendet wurden. Insgesamt waren je nach Vereinszugehörigkeit 162 Tore zu bejubeln. Die meisten erzielte der Turniersieger BSC Oppau, der in seinen sechs Spielen bis zum Finale 27 Mal ins Schwarze traf. Allein in den 24 Spielen der Vorrunde fielen 116 Treffer - damit war von Beginn an in der ab 16 Uhr völlig ausverkauften Halle für Stimmung gesorgt. Lange Gesichter gab es jedoch auch - so für die Anhänger des Verbandsligisten Ludwigshafener SC. Die Mannschaft Nummer zwei im Ludwigshafener Fußball-Ranking schied nach der Vorrunde nach einer 2:3-Niederlage gegen den ASV Edigheim sang- und klanglos aus.

Sportbund-Präsident zu Gast

Das Ludwigshafener Turnier war am Sonntag nicht nur eine Attraktion für die Fußballfans der beteiligten 16 Mannschaften der Stadt: Auch der pfälzische Sportbund-Präsident Dieter Noppenberger und Sportbund-Geschäftsführer Martin Schwarzweller mischten sich unters Publikum - ebenso die OB-Kandidaten Jutta Steinruck und Peter Uebel und der ehemalige Sportverbandschef Karl Heinz Ries, der in seiner Amtszeit mit dazu beigetragen hatte, dass dieses attraktive Turnier nicht in der Versenkung verschwand.