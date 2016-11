Bunt blinkender Lindwurm

Unter dem Motto "Alles gut un klor, Stroßefasnacht im zwölfte Johr" feierten die Huddelschnuddler zusammen mit befreundeten Vereinen und Christoph Heller, dem Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, die zwölfte Straßenfastnacht. Solisten sowie Musik- und Karnevalsvereine zeigten ihr großes Können auf der Showbühne am Lichttor des Rathaus-Centers. Höhepunkt war der sechste Dämmerumzug und das Feuerwerk von der Rathaus-Terrasse.

Unzählige Besucher säumten den "fastnächtlichen" Umzug vom Theaterplatz durch die Bismarckstraße bis zur Bühne vor dem Rathaus. Ab der Bahnhofstraße war die Festmeile geschmückt. Dort lockten auch Imbiss-Stände der Vereine zum Verweilen. "Mit 48 Zugnummern und rund 840 Teilnehmern waren sogar rund 100 Aktive mehr am Start als im vergangenen Jahr. Die Stimmung ist sehr gut, alles verlief reibungslos und ruhig", resümierte Hans-Jürgen Mendel, Vorsitzender der Huddelschnuddler. Durch das Programm führten Christoph Heller und Ex-Miss Lu Anita Hauck.

"Die Lebensfreude auf der Straße ist mit Händen zu greifen. Vor zwölf Jahren hatten Hans-Jürgen Mendel und ich die Idee der Straßenfasnacht aus der Taufe geholt. Damals hat man uns für verrückt erklärt, und jetzt tanzt der Bär in der Bismarckstraße", freute sich Christoph Heller. Hexen und Geister trieben ihr schauriges Spiel mit den Zuschauern am Straßenrand. Guggenmusik, Musik- und Karnevalsvereine sowie Fußgruppen sorgten für Stimmung und heizten den Besuchern kräftig ein. Die Teilnehmer waren zum Teil von weit her angereist: Vereine aus Hettenleidelheim, Mainz, Heddesheim und Kollnau bei Freiburg kamen extra zum Dämmerumzug in die Chemiestadt.

Beleuchtete Besen

Die "Dämonen Hexen" aus Karlsruhe, die "Narrenzuft Wolfteufel" aus Kollnau, "D Lumba Diera Hexe" aus Pforzheim und "Besenhexen" aus Bad Wimpfen sorgten mit langen Nasen und beleuchteten Besen für Gruselstimmung. Die Karlsterner Hexenzunft aus Mannheim hatte sogar einen Luzifer dabei. Bunt und lustig waren die "Verriggde Freijaveggel" aus Wiesenbach mit ihren Vogelkostümen. Spitze, schwarze Hüte und grüne Lichter hatten die "Asparagus Hexen" aus Dudenhofen dabei. Mit von der Partie waren auch Karnevalsvereine der Stadt und der Region, die "Rheinschanze", die "Farweschlugger", die "Eulen" sowie der Erste KV Limburgerhof und die "Halodria" aus Frankenthal.

Musikalisch sorgten natürlich die 79 aktiven Huddelschnuddler in ihren Afrika-Fantasiekostümen für Stimmung. Weitere Guggemusikgruppen waren die "Grawama Sparglbadscha", die "Meenzer Rhoigeister", die "Schnoogefetzer", "Heddesema Zahlekracher" und "Gembeljeescher". Musikalische Akzente setzte auch das Drum Corps "Heartliner" aus Edigheim. Zum Abschluss lud Jens Huthoff und Band zur Party in der Fußgängerzone.

Dem Publikum gefiel der bunte und blinkende Lindwurm. "Ich finde den Dämmerumzug einfach super. Das ganze Flair, die Hexen und die bunten Lichter sind richtig schön", meinte Helga Schied (56) aus Ludwigshafen. "Ich komme extra vom Donnersberg. Das ist echt klasse, was hier geboten wird. Das ist ein toller Einstieg in die fünfte Jahreszeit", fand auch Gudrun Rupp (54) aus Gerbach. "Der Dämmerumzug ist jedes Jahr großartig. Hier ist richtig was los. So soll Fasnacht sein", ergänzte Michael Binner (53) aus Mannheim. "Der Umzug gefällt mir sehr gut. Toll finde ich, dass das gleich zu Beginn der Fasnachtszeit stattfindet", sagte Tanja Zimmermann (35) aus Ludwigshafen. "Ohne die Huddelschnuddler wäre die Straße total leer. Mein Dank geht an die Verantwortlichen, die das so toll organisieren", sagte Armin Haas, Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft "Rheinschanze".