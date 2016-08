Bürgernah und pragmatisch

Werner Ludwig (l.) wurde 2015 vom französischen Verteidigungsminister Yves Le Drian geehrt. © Stadverwaltung

Bundesweit war er der dienstälteste Oberbürgermeister, als er 1993 in den Ruhestand trat. Aber nicht nur dies ist an seiner 28-jährigen Amtszeit bemerkenswert. Er prägte Ludwigshafen wie kein zweites Stadtoberhaupt. Die Verlegung des Hauptbahnhofs, Neugestaltung der Innenstadt sowie der Bau des Hack-Museums und des Pfalzbaus sind nur einige Stichworte. "Als Kind habe ich gedacht, dass die Stadt nach Werner Ludwig benannt ist", sagt Oberbürgermeisterin Eva Lohse über ihren Vor-Vorgänger. Heute feiert der Sozialdemokrat und Ehrenbürger seinen 90. Geburtstag.

Jahrzehntelang SPD-Chef

Sein Rat ist in der SPD immer noch gefragt, seine Popularität ungebrochen. Auf Versammlungen wird er oft mit langem Applaus begrüßt. Die große Wertschätzung rührt vor allem daher, dass Werner Ludwig stets für die Bürger ansprechbar blieb und nach pragmatischen Lösungen suchte.

Dass Ludwig so viele Impulse für Ludwigshafen gab, war in seiner Jugendzeit nicht zu erwarten - im Gegenteil. Der gebürtige Pirmasenser, der aus einer traditionsreichen sozialdemokratischen Familie stammt, musste 1939 nach Frankreich emigrieren. Denn sein Vater Adolf, ein bayerischer Landtagsabgeordneter und Gewerkschaftschef, wurde verfolgt. Nach dem Krieg begann Werner Ludwig ein Jurastudium. Erst 1947 kehrte die Familie nach Deutschland zurück.

Bei der Stadtverwaltung begann Ludwig 1956 seine Tätigkeit im Sozialdezernat. Es folgte eine steile Karriere. 1958 wurde er Sozialdezernent, zwei Jahre lang war er Landtagsabgeordneter. 1965 wurde er zum Oberbürgermeister gewählt - als damals jüngster in diesem Amt in Deutschland. Mit politischen Gegnern lieferte sich der Sozialdemokrat teilweise erbitterte Debatten beispielsweise mit dem damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden und späteren Bundeskanzler Helmut Kohl sowie in den 1980er Jahre mit den Grünen.

Zugleich wirkte Ludwig in herausragender Position außerhalb der Stadt. Von 1962 bis 1980 war er Chef der pfälzischen Sozialdemokraten. Insgesamt 27 Jahre lang bis 1996 war er Vorsitzender des Bezirksverbandes Pfalz und engagierte sich für den Ausbau der kulturellen Einrichtungen des Verbandes. Auch als langjähriger Aufsichtsratschef der Pfalzwerke und der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) hielt er Schlüsselpositionen inne.

Lange ist die Reihe seiner Auszeichnungen. Er wurde etwa mit dem Großen Bundesverdienstkreuz und dem Pfälzer Löwen des Bezirksverbandes gewürdigt - nach seiner Amtszeit erhielt er die Ehrenbürgerwürde der Stadt. Im Vorjahr folgte noch eine Ehrung, weswegen der französische Verteidigungsminister Yves le Drain eigens nach Ludwigshafen kam. Er überreichte Ludwig, dem die deutsch-französische Freundschaft ein Herzensanliegen ist, eine der höchsten Auszeichnungen seines Landes, den Orden der Ehrenlegion in der Stufe eines "Officier de la Légion d'Honneur".

Empfang im Pfalzbau

Entspannung fand der Gartenfreund und Liebhaber von Mozart-Werken jahrzehntelang bei sonntäglichen Wanderungen durch den Pfälzerwald. Dabei begleitete ihn regelmäßig seine Frau Lucie, mit der er 55 Jahren lang verheiratet war - die ihm großen Rückhalt gab und eine ebenso diskrete wie dezidierte Beraterin war. Ihr Tod 2007 bedeutete für ihn einen schmerzlichen Verlust.

Der Vater von drei Kindern und sechs Enkeln unternimmt nun keine ausgedehnten Wanderungen mehr, auf große Feiern muss er sich heute indes einstellen. Am Vormittag richtet die Stadt ihm einen Empfang im Pfalzbau mit 150 Gästen aus - am Abend folgt in seinem Haus in der Gartenstadt ein privates Fest.