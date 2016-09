Alle Bilder anzeigen Ein alltägliches Bild: Nur noch wenige Kunden und Passanten suchen das Walzmühle-Center auf. © Schall

Die unendliche Geschichte um das Einkaufszentrum Walzmühle ist mit der vorübergehenden Schließung des Cinestar-Kinos (wir berichteten) um ein Kapitel reicher. Zwar handelt es sich nur um einen Schaden an der Decke, der behoben werden muss und mit der Ladenstraße wenig zu tun hat. Trotzdem passt der Vorfall in die ganze Entwicklung des Centers, das seit der Eröffnung Ende 1999 nur eine Richtung kennt: eine Abwärtsbewegung.

Gestern Nachmittag sind im Center nur wenige Kunden zu sehen. Warum auch? Sind doch von den einst 30 Läden gerade noch zehn geöffnet. Im Real-Markt läuft der Ausverkauf, bis auf Restposten ist nicht mehr viel zu bekommen. Ansonsten: leere Regale und Flächen. Ab Anfang nächster Woche ist auch diese Fläche verwaist. Der Übersichtsplan des Centers neben den Aufzügen ist schon lange überholt, Deichmann, O2 oder McDonald's, die dort noch markiert sind, haben das Center vor Jahren verlassen.

Verblieben sind unter anderem Kik, Tedi, ein Billigschuhladen und ein Handy-Shop - nicht gerade Magneten, um die Walzmühle anzusteuern. Vielen Passanten dient die Ladenstraße nur noch als Verbindung, um vom S-Bahnhof ins Ärztehaus Lusanum zu gelangen oder andersherum, vom Stadtteil Süd in die Innenstadt. "Ich war da drin nur auf der Toilette", sagt Ria Flügge, die aus auf dem Weg zum Bahnhof ist. "Das ist ein totes Gebäude, da könnte man mehr draus machen." Anfangs, als die Walzmühle noch neu war, sei sie öfter zum Einkaufen hergekommen.

Einkaufszentrum Walzmühle Das Einkaufszentrum Walzmühle hat eine Verkaufsfläche von rund 15 000 Quadratmetern und wurde im November 1999 eröffnet. Betreiber ist MEC Metro-ECE Centermanagement. Bei der Eröffnung waren der S-Bahnhof Mitte, die Stadtvillen am Rheinufer Süd und die Büros von Telekom und BASF noch nicht gebaut. Ankermieter des Centers ist noch der Real-Markt mit etwa 6500 Quadratmetern, der allerdings Ende der Woche schließt. Schon Mitte 2008 hatte Real angekündigt, den Markt bis Ende 2009 aufgeben zu wollen. Nachdem kein Nachfolger gefunden wurde, blieb der Markt bestehen. Zwischenzeitlich - nachdem immer mehr Flächen leerstanden - war auch eine Nutzung als Factory Outlet Center im Gespräch.

Daran erinnert sich auch Helmut Oehlenschläger, der im Stadtteil Süd wohnt. Er habe den Einkauf im Center zu einem Spaziergang genutzt. Heute lohne sich der Weg nicht mehr. "Für uns in Süd ist das sehr schade. Ich hoffe, dass wenigstens wieder ein Supermarkt einzieht." Den gleichen Wunsch äußert Günter Fuchs, der in einem der Neubauten am Rheinufer wohnt und sich jetzt einen neuen Supermarkt suchen muss. "Die Schließung von Real ist völlig unverständlich, es sind so viele Leute hergezogen."

Hoffen auf Supermarkt

Vom Konzept des Marktes auf zwei Etagen ist er nicht überzeugt: "Das ist in Mutterstadt auf einer Etage besser gelöst." Weil er aber keine Lust hat, die Einkäufe mit dem Auto zu erledigen ("hier hatte man alles vor der Tür"), hofft er, dass wieder ein Nahversorger einzieht. Eine Passantin, die im Lusanum arbeitet, wünscht sich zusätzlich einen Drogeriemarkt und andere Geschäfte, "wo man mittags oder abends mal schnell was einkaufen kann".

Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) sieht nur einen Ausweg auf eine bessere Zukunft: "Zurück auf Anfang." Die derzeitige Situation sei nicht länger tragbar. Er setzt vor allem auf die Nahversorgung und hofft, "dass die Verantwortlichen zur selben Erkenntnis kommen wie ich". Sollte die Nahversorgung scheitern, will er dafür andere Standorte, etwa an der Lagerhausstraße, prüfen.

Verwaltung und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) sehen das Aus von Real und Baby-Walz als "Chance für einen Neustart, den aber der Betreiber zu verantworten hat". Man habe keinen Spielraum, die Situation zu verbessern, so WEG-Geschäftsführer und Baudezernent Klaus Dillinger (CDU): "Die Stadt oder die WEG können dabei nicht aktiv unterstützen, da es sich letztendlich um die Vermietung einer privaten Immobilie handelt und der Betreiber beste Zugänge zum Markt hat. Die Walzmühle ist insgesamt angesichts der vollvermieteten Büroflächen, des Kinos und des Parkhauses kein Sorgenkind."

In Bezug auf das Parkhaus mit 1200 Stellplätzen sieht das Michael Cordier, Geschäftsführer der Lukom, etwas anders. Schließlich fehlen dem Parkhaus-Betreiber bald die Kunden von Real und Baby-Walz. Cordier setzt große Hoffnungen auf ein Gespräch mit Heller und dem Walzmühle-Eigentümer, der britischen Fondsgesellschaft ActivumSG, in der kommenden Woche. Vielleicht ist das der Beginn eines neuen Kapitels Walzmühle mit einer positiven Zukunft.