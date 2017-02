Debatte und Sorge nach Besitzerwechsel

Alle Bilder anzeigen So soll der Berliner Platz künftig aussehen. Wann indes der 17-stöckige Geschäfts- und Bürokomplex gebaut wird, ist völlig unklar. © Timon Bauregie

Ludwigshafen. Der Verkauf der früheren "Tortenschachtel"-Fläche am Berliner Platz sorgt für lebhafte Diskussionen und teilweise auch Sorge in den Fraktionen. Der Eigentümer Timon Bauregie GmbH, der ein 70 Millionen Euro teures Metropol-Hochhaus plante, veräußerte das Areal an internationale Kapitalgeber. Neue Geschäftsführerin der Metropol-Projektgesellschaft ist Jana Becher, Mitbegründerin der irischen Investmentfirma Allcap. "Wir wurden über den Kauf informiert, kennen den neuen Eigentümer noch nicht. Er hält aber nach bisherigen Infos ohne große Änderungen am Projekt fest", sagte Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) gestern auf "MM"-Anfrage. Grund zur Besorgnis sieht sie nicht: "Überraschend ist für uns nicht der Verkauf an sich, sondern der frühe Zeitpunkt."

"Finanziell keine Puste mehr"

"Das Metropol-Projekt ist wegen der Neuausrichtung der Finanzierung nicht gefährdet, es wird sich aber verzögern," ergänzte Baudezernent Klaus Dillinger. Nach seinen Angaben ist die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) seit mehreren Wochen in Gesprächen mit dem neuen Besitzer. Nähere Angaben machte der Beigeordnete nicht.

Metropol-Projekt Nach bisherigen Plänen sind in dem 17-stöckigen Neubau rund 8000 Quadratmeter Fläche für Einzelhandel vorgesehen. Die anderen Bereiche sollen für Büros und Wohnungen genutzt werden. Timon Bauregie GmbH (Ettlingen) kaufte 2013 die "Tortenschachtel". Zwei Jahre später wurde das ehemalige Warenhaus abgerissen. Timon hatte 1997 das Walzmühle-Center errichtet und es nach wenigen Jahren verkauft. Die Allcap Asset Management Limited (Dublin) besteht seit 2003. Mit-begründerin der Finanzgesellschaft ist Managing Director Jana Becher. Allcap unterhält auch ein Büro in Wiesbaden.

Günther Tetzner, Chef der Timon Bauregie, war am 16. Januar laut Handelsregister-Auszug als Geschäftsführer der Metropol Plaza GmbH ausgeschieden, die das Projekt am Berliner Platz verfolgt. Seine Nachfolgerin ist Jana Becher. Weder Tetzner noch Becher wollten sich gestern auf Nachfrage zu den Gründen des Wechsels äußern.

Die Grünen sehen sich durch den Verkauf in ihrer Kritik am Metropol-Projekt bestätigt. Es bestehe kein Bedarf für zusätzliche Büro- und Ladenflächen. "Tetzner hat für seine geplante Immobilie nicht genügend Mietinteressenten gefunden, so dass dem Investor finanziell die Puste ausgegangen ist", so Raik Dreher, Fraktionschef im Ortsbeirat. Die Stadt müsse eine neuerliche Investitionsruine verhindern. Größe und Höhe der alten Tortenschachtel sollten Maßstab für einen Neubau sein.

"Zu diesem Zeitpunkt ist ein Eigentümerwechsel nicht optimal", sagte CDU-Fraktionschef Torbjörn Kartes. Die Union stehe weiterhin zu dem Projekt. Wichtig sei aber ein klares Bekenntnis der neuen Besitzer und eine belastbare Zeitplanung. Ähnlich äußerte sich SPD-Kollegin Heike Scharfenberger: "Der Wechsel kommt überraschend. Nun ist Transparenz notwendig." Ein solches Bauvorhaben könne nur erfolgreich sein, wenn durch ein transparentes Verfahren im Stadtrat und in der Öffentlichkeit Glaubwürdigkeit und Vertrauen geschaffen werden.

Grundstücksdezernent Dieter Feid (SPD) wurde nach eigenen Angaben Ende Dezember über den Kauf informiert, kennt aber ebenfalls den neuen Investor nicht. "Generell ist es ein oft praktiziertes Geschäftsmodell, dass Großprojekte weiter veräußert werden." Auch das Rathaus-Center und die Rhein-Galerie seien an Fondsgesellschaften abgegeben worden.

Nach Angaben von Christoph Heller (CDU), Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, sind Allcap-Vertreter bereits vor Ort gewesen. "Deshalb habe ich ein ganz gutes Gefühl und keine schlaflosen Nächte." Nach seinem Eindruck kann der neue Investor "das Projekt von der Größenordnung her stemmen". "Bei Timon hatte ich dieses Gefühl nicht", betonte Heller. Wegen der Verkaufsverhandlungen, so seine Vermutung, sei das Projekt in den vergangenen Monaten kaum vorangekommen. Bis zum Sommer rechnet Heller mit genauen Plänen.

Der neue Metropol-Eigentümer sei ebenfalls am Erwerb des Sparkassen-Gebäudes am Berliner Platz interessiert, sagte Lohse. Das ehemalige Domizil der Kreissparkasse wird mittelfristig nicht mehr gebraucht und aufgegeben. Dort könnte der Metropol-Investor eine Tiefgarage bauen. Dadurch würde die bislang vorgesehene, komplizierte Lösung mit Stellplätzen unter dem Platanenhain entfallen - dabei müssten 64 Bäume umgepflanzt werden.