Defizit sinkt wegen höherer Zuschüsse

Für die Sanierung der Hochstraße Süd will die Stadt in den nächsten beiden Jahren 17,8 Millionen Euro ausgeben. © bjz

Eine Trendwende ist es nicht, sondern lediglich eine leichte Verbesserung: Höhere Schlüsselzuweisungen vom Land und eine geringe Finanzumlage von zusammen sieben Millionen Euro sorgen dafür, dass das Haushaltsdefizit 2017 geringer ausfällt als erwartet. Der Fehlbetrag werde um 5,9 Millionen Euro auf 85,2 Millionen zurückgehen, sagte Kämmerer Dieter Feid gestern zum Auftakt der zweitägigen Haushaltsberatungen im Hauptausschuss. Für 2018 erwartet er eine Lücke von 93,2 Millionen Euro.

Angesichts der weiterhin desolaten Haushaltslage finanziert die Stadt mit den Mehreinnahmen nur zwei kleinere neue Projekte: Die Heizungsanlage in der Kita Ebernburgstraße und im Jugendzentrum Kropsburgstraße wird für 174 000 Euro ausgetauscht. Feid: "Die Kosten amortisieren sich schnell." Zudem werden Straßen in der Ortsmitte Oppaus im dritten Bauabschnitt für 770 000 Euro erneuert. "Das Vorhaben hatten wir bei der Etataufstellung vergessen", so der Kämmerer.

An den großen Investitionsschwerpunkten ändert sich nichts. Für den Ausbau der Kindertagesstätten von Stadt und kirchlichen Trägern sind 42 Millionen Euro bis 2018 eingeplant. Für den Straßenbau sind 34 Millionen Euro vorgesehen.

Erstmals öffentlich

Bei den Haushaltsberatungen, die nach einer landesweiten Gesetzesänderung erstmals in öffentlicher Sitzung erfolgten, wollten die Fraktionen genauere Auskunft zu vielen der rund 1000 Haushaltspositionen. "Plant die Stadt eine Erhöhung der Hundesteuer?", fragte Rainer Metz (FWG). Ihm war aufgefallen, dass die Stadt eine jährliche Einnahmesteigerung um 130 000 Euro in diesem Bereich erwartet. "Wir werden die Gebühren nicht anheben", antwortete Feid. Die Ansätze seien im Vorjahr zu niedrig gewesen und nun erhöht worden.

"Sind die Kosten für die Jubiläumsfeiern mit den Partnerstädten bis 2018 berücksichtigt?", fragte Klaus Schneider (CDU). Oberbürgermeisterin Eva Lohse verneinte dies. "Wir wissen noch nicht genau, ob wir bei uns oder in den Partnerstädten feiern." Die Stadt wolle auf möglichst geringe Aufwendungen achten. Denkbar sei eine gemeinsame Feier im Rahmen des Stadtfestes. In den nächsten Jahren stehen die Jubiläen mit Pasadena (USA), Sumgait (Aserbaidschan) und Antwerpen (Belgien) an.

"Wie ergeben sich die Einnahmen aus den städtischen Beteiligungen von 5,7 Millionen Euro?", lautete eine weitere Frage. "Von der Sparkasse Vorderpfalz sind wegen der generellen Niedrigzinspolitik keine Ausschüttungen zu erwarten", stellte Lohse klar. Die Anteile der Stadt bei den Pfalzwerken werfen 1,1 Millionen Euro ab. Zudem steuert der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) 4,5 Millionen Euro bei.

Von den EU-Förderprojekten kann die Stadt indes nicht mehr profitieren. "Die Kriterien für die Efre-Mittel haben sich verschärft. Wir erfüllen die Voraussetzungen nicht mehr", sagte Lohse. Die Stadt sei daher froh, dass die energetische Sanierung des Stadthauses Nord über einen anderen Fördertopf, ein Konjunkturprogramm des Bundes, finanziert werde.

Feid betonte, dass nur 7,3 Prozent aller Ausgaben in den Bereich der freiwilligen Leistungen fallen. Der Rest seien Pflichtaufgaben, die die Stadt übernehmen müsse. Die langfristigen Risiken des Haushalts verhehlte der Kämmerer nicht: "Wenn das allgemeine Zinsniveau bei Krediten um einen Prozentpunkt steigt, bedeutet es für uns Mehrausgaben von jährlich sieben Millionen Euro."