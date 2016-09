Defizit steigt auf 99 Millionen

In den Ausbau der Kindertagesstätten werden Stadt und freie Träger weiter investieren. Unser Bild zeigt die Kita Regenbogenland, die einen 3,3 Millionen Euro teuren Neubau im Sommer eröffnete.

Steigende Ausgaben für den Sozial- und Jugendbereich, höhere Investitionen für den Kita-Ausbau und die Sanierung der beiden Hochstraßen - dies sind wichtige Gründe dafür, weshalb eine immer größere Lücke im städtischen Haushalt klafft. Der Fehlbedarf wird 2017 von derzeit 73,3 auf 91,1 Millionen Euro steigen. Für 2018 rechnet die Verwaltung sogar mit einem Defizit von 99,6 Millionen Euro. Dies sieht der Haushaltsentwurfs 2017/18 vor, den Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) und Kämmerer Dieter Feid (SPD) gestern in den Stadtrat einbrachten. Zum Vergleich: 2015 lag der Fehlbetrag noch bei 11,6 Millionen Euro.

Die größte Steuerquelle der Stadt, die Gewerbesteuer, sprudelt aber noch kräftig. Feid rechnet mit jährlichen Einnahmen von 185 Millionen Euro. "Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes vor zwei Jahren beeinflusste den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen nicht negativ", sagte der Kämmerer. Von der Sparkasse Vorderpfalz seien jedoch "keine Ausschüttungen" in den beiden kommenden Jahren zu erwarten.

"In der Schuldenfalle"

Von Mehreinnahmen geht die Stadt hingegen bei der Einkommensteuer aus. "Der Gesamtbetrag ist aber relativ bescheiden. Denn in Ludwigshafen werden zehn Prozent der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsleistung erbracht, unser Anteil am Einkommensteuer-Aufkommen beträgt jedoch nur 3,77 Prozent", erklärte Feid. Er begründete dies damit, dass viele in Ludwigshafen arbeiten, aber im Umland wohnen.

Gravierender ist das strukturelle Defizit im Sozialbereich, das die Verwaltung auf jährlich 130 Millionen Euro beziffert. Hintergrund: Bei Pflichtausgaben etwa für Sozial-, Jugend- und Erziehungshilfe sind die Ausgaben deutlich höher als die Einnahmen. Nachdrücklich kritisierte Lohse, dass Bund und Land die Kommunen finanziell unzureichend ausstatten. "Ludwigshafen befindet sich in der Schuldenfalle, deshalb muss auch über einen Abbau der Altschulden gesprochen werden", forderte die Oberbürgermeisterin. Zugleich fügte sie hinzu: "Die Problemlagen bestehen unabhängig vom Flüchtlingszuzug."

Wegen der steigenden Zahl an Geburten und Einwohnern wollen die Stadt und die freien Träger 1175 zusätzliche Kitaplätze bis zum Jahr 2020 schaffen. Zudem sollen bis dahin 140 Hortplätze mehr zur Verfügung stehen. Dies sieht das dritte Ausbaupaket von 40 Millionen Euro vor, das der Stadtrat bereits vor Monaten verabschiedete. Der Kita-Ausbau ist laut Lohse ein Grund für die steigenden Personalkosten. Hinzu kommen allgemeine Tariferhöhungen sowie mehr Mitarbeiter, die für Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen benötigt werden.

Hohe Beträge fließen auch in zwei Infrastrukturvorhaben. Bevor das Großprojekt Hochstraße Nord beginnt, für das die Stadt Planungskosten bereitstellte, soll die Hochstraße Süd ab 2017 saniert werden.

Kritik äußerte Feid am Vorgehen der Aufsichtsbehörde, die Gesamtausgaben der sogenannten freiwilligen Leistungen etwa für Kultur, Sport oder Vereinszuschüsse zu deckeln. "Dieser Bereich macht nur 7,3 Prozent des Gesamthaushalts aus. Hier geht es um Bereiche, die eine Stadt lebenswert machen." Deshalb wolle die Verwaltung eine "Verbesserung" erreichen, so der Kämmerer. Anderenfalls seien Angebotsreduzierungen oder sogar Schließungen unvermeidlich.