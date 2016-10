„Der Blutdruck soll steigen“

Spielen für den guten Zweck (vorne von links): Christoph R. Löser, Dieter Seiler, Dominik Vogt, Jörg Breitmaier sowie (hinten von links) Juliana Schwaab und Franz Josef Zender. © Klilu MedicalBrass

Es gebe Studien, dass Musik den Blutdruck senken könne und zur Beruhigung beitrage, erläutert Christoph R. Löser, Leitender Oberarzt am Klinikum Ludwigshafen. "Wir machen das Gegenteil", fügt der Mediziner mit Blick auf seine Band namens KliLu MedicalBrass hinzu: "Wir wollen, dass der Blutdruck steigt, die Leute aktiviert werden und Spaß haben." Und zwar auch deshalb, "weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Musik einfach super ablenkt von all den Problemen, die die Leute haben, wenn sie ins Krankenhaus gehen müssen, und die Freude auch dazu beiträgt, das Wohlbefinden zu steigern."

Wie es klingt und sich anfühlt, wenn fünf Ärzte und ein Pharmazeut mit Blechblasinstrumenten, Saxofon und Schlagzeug operieren, können Patienten wie Besucher selbst beim Benefizkonzert erleben, das die KliLu MedicalBrass-Band morgen unter dem Motto "Hier hilft Musik" in der Caféteria des Krankenhauses gibt. Vor vier Jahren habe die Gruppe zusammengefunden, weil es am Klinikum immer wieder Bedarf für musikalische Untermalung von Verabschiedungen, Festlichkeiten und religiös motivierten Veranstaltungen gegeben habe, rekapituliert Löser. Die Band spielt Benefiz- und Weihnachtskonzerte - Letztere werden mittels Radiosender auch an die Patientenbetten übertragen, berichtet der Leitende Oberarzt der Hautklinik. Außerhalb des Klinikums trat die Formation etwa schon bei der Stiftung "LebensBlicke" in der Friedenskirche auf, musizierte auch bei Kirchenkonzerten in der Notwende und in Maxdorf.

Nur ein Nicht-Mediziner

Benefizkonzert Das Benefizkonzert von KliLu MedicalBrass findet am Sonntag, 9. Oktober, ab 16 Uhr in der Mitarbeiter-Cafeteria der Klinikums Ludwigshafen (Bremserstraße) statt. Der Eintritt ist frei, in der Pause sind die Gäste zu einem kleinen Imbiss eingeladen. Alle Einnahmen sollen dem Verein "RPR hilft" zugute kommen, der rheinland-pfälzische Familien in Not unterstützt sowie Organisationen, die sich um die sozialmedizinischer Nachsorge für viel zu früh Geborene, schwerstkranke und behinderte Kinder kümmern. mav

Der 48-jährige Dermatologe selbst spielt Trompete und moderiert die Auftritte. Am Saxofon agiert der ehemalige ärztliche Direktor des Klinikums, Dieter Seiler; Tubist ist der Chefarzt des Oggersheimer Krankenhauses "Zum Guten Hirten", Jörg Breitmaier. Die Mannheimer Internistin Juliana Schwaab sitzt am Schlagzeug, die Posaune bläst Franz Josef Zender, von Haus aus Oberarzt in der Klinikums-Chirurgie. Die zweite Trompete spielt der Pharmazeut Dominik Vogt - zugleich der einzige Nicht-Arzt der Band. Dabei fällt freilich auf: Mit der Besetzung durch eine Saxofon- anstelle einer Horn-Stimme ist KliLu MedicalBrass kein konventionelles Blechbläserquintett, zumal ein Schlagzeug mit von der Partie ist. "Dadurch haben wir so ein bisschen einen eigenen Sound", sagt Löser.

Als musikalischer Direktor der Formation zeichne Posaunist Zender für die Arrangements und die Stücke-Auswahl verantwortlich, stelle Musikbeispiele auf die Internat-Plattform "Dropbox", damit sie zunächst jeder für sich das anhören könne: "Denn wir haben häufig gar nicht so viele Proben - vier, fünf, sechs - und dann wird das irgendwie dargeboten, so gut das halt geht", lacht Trompeter Löser. "Und das lief die letzten Jahre eigentlich immer sehr gut."

Die Gruppe verfügt über ein Repertoire von mittlerweile 50 bis 60 Stücken, ein Teil davon eigens von Zender komponiert. Für das Konzert am morgigen Sonntag sei eine Art "Best of" vorgesehen - darunter Beatles-Stücke, Titel aus "James Bond" und "Blues Brothers", ein klassisches Werk wie "Trumpet Voluntary" nebst Tangos und einem Brasil-Medley.

"Wir machen das, weil wir selber daran Freude haben, aber auch, weil ein tolles Echo vom Publikum zurückkommt", erklärt Löser und stellt eine Analogie zwischen Ensemblespiel und moderner Medizin her: "Da treffen eigenständige Fachleute zusammen, und die müssen dafür sorgen, dass das ganze harmoniert - zum Nutzen des Patienten beziehungsweise des Zuhörers."