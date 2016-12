„Der Patient Stadt hat hohes Fieber“

Im Doppelhaushalt 2017/18 steigt das Defizit trotz guter Gewerbesteuereinnahmen auf jährlich mehr als 90 Millionen Euro. Der Schuldenstand erreicht mit 1,442 Milliarden Euro eine neue Rekordhöhe. Mit Mehrheit verabschiedete der Stadtrat den Etat. Schwerpunkte sind Kita-Ausbau, Sanierung von Verkehrsadern wie die Hochstraße Süd sowie Schulsanierungen.

Ludwigshafen. Nach dreieinhalbstündiger, lebhafter Debatte beschloss der Stadtrat gestern Abend mit den Stimmen von SPD und CDU den Doppelhaushalt 2017/18. Alle anderen Fraktionen - Grüne, FDP, FWG, Linke, Alfa und NPD - lehnten den Etat hingegen ab.

"Die Stadt betreibt nur Mangelverwaltung. Der Patient hat hohes Fieber und erhält nicht ausreichend Medikamente von Bund und Land", kritisierte Thomas Schell (FDP) - wie auch fast alle anderen Parteien - generell die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen. Er forderte doppelt so hohe Investitionen, um den Zustand von Straßen und Schulen zu verbessern. Hans-Uwe Daumann (Grüne) sprach von einer rekordverdächtigen Abwärtsbewegung und vermisste ein Nahverkehrskonzept. Die Stadt müsse sich mehr um soziale Fragen kümmern.

"Die Investitionen in Kitaausbau und Bildung sind richtige Schwerpunkte", meinte indes Heike Scharfenberger (SPD). Mit mehr Mitarbeitern für den Kommunalen Vollzugsdienst könnten auch Gaststätten stärker kontrolliert werden. Torbjörn Kartes (CDU) hob hervor, dass der Haushalt ohne Steuererhöhungen auskomme und mehr Geld für die Grünpflege vorsehe. Nachdrücklich kritisierte er, dass das Land die Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr deckeln wolle, weil diese zu den freiwilligen Leistungen zählen.

Liborio Ciccarello (Linke) forderte ein "echtes Sozialticket" und eine Migrantenquote in der Verwaltung. Rainer Metz (FWG) bemängelte, dass keine Besserung der Finanzlage in Sicht sei und dass es weniger Vorstellungen im Pfalzbau-Theater geben soll. Andreas Kühner (Alfa) kritisierte einen hohen Personalstand im Sozialdezernat. "Die Stadt unternimmt keine nennenswerten Einsparungen." Den Vorwurf wies Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) mit Verweis auf frühere Sparrunden zurück. "Es gab auch heute keinen einzigen Sparvorschlag."

Schuldenstand

Nach einem moderaten Anstieg in den vergangenen fünf Jahren klettert der Schuldenstand der Stadt sehr stark. Bis 2018 erhöht sich die Gesamtsumme der Kredite um 210 Millionen Euro auf 1,442 Milliarden Euro.

Soziallasten

Ungebrochen ist auch der Trend bei den Soziallasten, die seit Jahren steigen. Ein Grund ist die hohe Zahl an Hartz IV-Beziehern. Mit 16 Prozent ist ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in Ludwigshafen doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt. Bei den Soziallasten schlagen etwa auch die Aufwendungen für den Kita-Ausbau, Hilfe zur Pflege und Kosten für die Flüchtlingsunterbringung zu Buche.

Gewerbesteuereinnahmen

Die Gewerbesteuer bleibt die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Stadt. Das Aufkommen liegt mit jährlich 185 Millionen Euro weiterhin über dem langjährigen Durchschnitt. Nach Abzug der Umlage an Bund und Land bleiben der Stadt 153 Millionen Euro.

Personalausgaben

Die Tariferhöhungen sowie die Einstellung von zusätzlichen Erziehern sorgen für eine Steigerung der Personalausgaben. Mehr Mitarbeiter stellt die Stadt auch für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern ein.

Haushaltsdefizit

Die Fehlbeträge für die nächsten Jahre von mehr als 90 Millionen Euro sind Spitzenwerte. Zum Vergleich: 2016 liegt das Defizit bei 73 Millionen Euro, im Jahr zuvor waren es sogar nur elf Millionen Euro. Der Negativrekord datiert von 2009, dem Jahr der weltweiten Wirtschaftskrise. Damals klaffte eine Lücke von 150 Millionen Euro im Haushalt.

Gesamtinvestitionen

Erheblich mehr als früher will die Stadt in den nächsten beiden Jahren investieren. Davon gehen 42 Millionen Euro in den Kita-Ausbau, 33 Millionen Euro in den Straßenbau und 26 Millionen Euro in den öffentlichen Nahverkehr. Wichtigste Schulprojekte (Gesamtvolumen: 15 Millionen Euro) sind die Sanierungen der Gesamtschule Oggersheim und des Kerschensteiner-Berufsbildungszentrums.

Einkommensteuereinnahmen

Die Einnahmen aus der Einkommensteuer steigen - aber längst nicht so stark wie im Landesdurchschnitt. Der Anteil der Stadt am gesamten Aufkommen in Rheinland-Pfalz beträgt nur noch 3,7 Prozent - halb so viel wie vor 30 Jahren.

Ausgaben für Kita-Bereich

In den nächsten Jahren sollen rund 1300 Kitaplätze neu geschaffen werden, bei den Krippen soll das Angebot um 170 Plätze erweitert werden. Hierfür kann die Stadt aber nur mit geringen Zuwendungen rechnen. Sie muss rund 80 Prozent der Investitionskosten selbst tragen.

Ausgaben für Straßenbau

Für die Planung zum Abriss der Hochstraße Nord stellt die Stadt bis 2018 sieben Millionen Euro bereit. Für die Hochstraße Süd, die zuvor saniert werden muss, sind 17 Millionen Euro vorgesehen. Der Ausbau der Straßenbahnlinie 10 ist bis 2018 mit 3,9 Millionen Euro veranschlagt.

Zinslast

Die Zinsbelastung durch hohe Schulden steigt weiter. Gleichwohl profitiert die Stadt auch vom historisch niedrigen Zinsniveau. Risiko: Wenn das Niveau um einen Prozentpunkt steigen würde, müsste die Stadt jährlich neun Millionen Euro mehr für Zinsen ausgeben.

Kulturförderung

Die Ausgabenhöhe für kulturelle Einrichtungen hat sich seit Jahren kaum geändert, da sie zu den freiwilligen Leistungen zählen, die von der Aufsichtsbehörde gedeckelt wurden. Mit vier Millionen Euro wird das Theater im Pfalzbau bezuschusst.