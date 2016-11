„Die Chance gibt es nur einmal“

Torbjörn Jagodzinski wurde 1979 in Freiburg geboren, machte Abitur am Carl-Bosch-Gymnasium in Ludwigshafen und studierte Jura in Mannheim, Göteborg und Heidelberg.

Nach der Heirat mit der Ärztin Tanja Kartes nahm er den Nachnamen seiner Frau an.

1996 wurde er Mitglied der Jungen Union. 2001 trat in die CDU ein.

Seit 2009 gehört er dem Stadtrat an. Im März 2015 übernahm Kartes den Vorsitz der CDU-Stadtratsfraktion. Neun Jahre lang, bis 2015, war er stellvertretender Kreisvorsitzender.

Kartes ist seit 2006 bei den Technischen Werken (TWL) beschäftigt - zunächst als Syndikusanwalt und ab 2012 als Bereichsleiter Personal.

2015 wurde er zudem Geschäftsführer der TWL Vertrieb GmbH und der TWL Energie Deutschland GmbH.

Kartes ist Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde des Theaters im Pfalzbau und Mitglied des Lions-Clubs Ludwigshafen-Kurpfalz.

Der CDU-Kreisverband Ludwigshafen hat 800 Mitglieder. In Frankenthal sind es 260 und im Rhein-Pfalz-Kreis 1560.