Die Unterstützer der Obdachlosen

Beim Diversity-Tag (Vielfältigkeitstag) an der Hochschule Ludwigshafen ging es um das Thema Wohnungslosigkeit in der Region. Es gab Vorträge von Sozialarbeitern und die Vorstellung eines Forschungsprojektes von Studenten. "Hinter den Einzelschicksalen verbergen sich viele Geschichten, und es ist nicht immer einfach, sich des Themas anzunehmen", sagte Hans-Ullrich Dallmann, Vizepräsident für Hochschulentwicklung.

"Als wohnungslos gelten nicht nur Obdachlose, sondern auch die, die in Schlichtwohnungen leben, weil sie ihre eigene Bleibe verloren haben", erklärte Dozent Andreas Rein. 2014 waren in Deutschland nach einer Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 335 000 Menschen betroffen. Für die nächsten zwei Jahre wird ein Zuwachs auf 536 000 erwartet.

"Zu uns kommen Langzeit-Obdachlose, aber auch Menschen in prekären Wohnsituationen", so Klaus Wagner vom Caritas-Förderzentrum St. Martin. "Zur Wohnungslosigkeit kommen oft noch Exklusion, Krankheit, Überschuldung und der Mangel an sozialen Bindungen hinzu." Die Einrichtung bietet einen Schlafbereich für 38 Männer, mit Kleiderkammer und Sozialberatung. Für obdachlose Frauen, deren Anzahl in den vergangenen Jahren gestiegen ist, gibt es fünf Plätze. Chris Beck und Ellen Herzhauser, Studenten des Fachs Sozial- und Gesundheitswesen, stellten ihr Projekt "Wohnungslose junge Erwachsene in Ludwigshafen" vor. Hierzu wurden Interviews mit Sozialarbeitern und betroffenen Frauen geführt.

"Der Druck auf junge Menschen wächst, die Berufsqualifizierung wird anspruchsvoller, die Gleichheit der Bildungschancen besteht nur in der Theorie", so Herzhauser. Außerdem führten die Sanktionen des Sozialgesetzbuchs II, die erzieherisch auf die Jugendlichen einwirken sollen, eher zu Blockaden. "Das Job-Center stellt eine hohe bürokratische Hürde dar, die Anträge sind schwer zu verstehen, die Hilfe eines Sozialarbeiters ist notwendig", meinte Beck. Vorgestellt wurde auch die "Freezone" aus Mannheim, ein Projekt für Kinder und Jugendliche, die nicht nach Hause können oder wollen. "Bei uns muss man keine Anträge ausfüllen, man kommt einfach vorbei", so Sozialarbeiter Markus Unterländer. Hier erhalten junge Menschen auch schulische Hilfe.