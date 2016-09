Diskussion über christliche Werte

Wie kann das friedliche Zusammenleben der Religionen verbessert werden? Wie viel Öffnung muss sein, ohne die eigenen christlichen Werte zu verlieren? Wie soll man auf Fundamentalismus reagieren? Mit diesen und ähnlichen Fragen befassen sich mehrere Veranstaltungen des protestantischen Dekanats in den nächsten Wochen. Die größte Aktion bildet ein "Jugendtag der Religionen" am Donnerstag, 27. Oktober, an dem 150 Schüler in der Versöhnungskirche diskutieren.

In acht Workshops lernen die Jugendlichen zunächst die Konfessionen genauer kennen. In Tischgruppen diskutieren sie dann über Fragen, die sich aus ihrem Lebensumfeld ergeben, etwa über Kleidungsstücke wie Burka, die Muslime aus religiösen Gründen tragen.

"Auf ersten Blick befremdlich"

An dem ganztägigen Aktionstag beteiligen sich Jugendliche aus den Gesamtschulen Edigheim, Oggersheim und Gartenstadt, dem Geschwister-Scholl- und Heinrich-Böll-Gymnasium sowie von der Berufsbildenden Schule Technik 2. Die Berufsschüler steuern auch ein internationales Buffet bei. Bands sorgen für einen musikalischen Streifzug durch verschiedene Kulturen.

"Angesichts der vielen Flüchtlinge in unserem Land wollen wir bewusst den Kontakt mit Menschen suchen, die anderen Glaubens sind", betont Dekanin Barbara Kohlstruck. Zugleich seien auch Christen nach Deutschland geflohen, die "ihren Glauben ganz anders leben als wir - viel lebendiger, lauter und für uns auf den ersten Blick befremdlich." Christen anderer Herkunft und Kultur stellen sich mit Liedern und Gebeten am Dienstag, 20. September, 19 Uhr, bei einem Abend unter dem Motto "Gemeinsam Evangelisch" in den Räumen der Evangelischen Stadtmission (Rheinallee) vor.

Der "Reichtum evangelischen Christseins" soll auch beim Gottesdienst zum Reformationstag am 31. Oktober in der Apostelkirche (Rohrlachstraße) erlebbar sein, so die Dekanin. Die Evangelische Jugend und die Stiftung Himmelsfels gestalten ihn mit. Eine multireligiöse Gebetsfeier zum "Tag des Flüchtlings" wird am Donnerstag, 29. September, ab 18 Uhr am Lichttor vor dem Rathaus-Center abgehalten.

Das Thema "Christentum in Konkurrenz" erörtert das protestantische Dekanat am 26. Oktober, 19.30 Uhr, im Gemeindehaus der Lukaskirche (Silcherstraße). Kohlstruck: "Dabei befassen wir uns auch mit Ängsten von Christen, die sich in einer Minderheitensituation gegenüber dem Islam sehen."