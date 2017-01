Drei Parteien entscheiden im März

Ludwigshafen. Kommt es zu einem Zweikampf bei der Oberbürgermeister-Wahl zwischen Jutta Steinruck (SPD) und Peter Uebel (CDU)? Dies mag zwar derzeit so aussehen, wird aber vermutlich nicht so bleiben. Denn sowohl AfD, als auch FWG und Linke erwägen, eigene Kandidaten aufzustellen. Eigentlich wollten die Freie Wählergruppe und AfD in diesem Monat darüber entscheiden. Dies verzögert sich aber. "Die internen Diskussionen sind noch nicht abgeschlossen. Die Beschlüsse fallen im März", lautet die Auskunft bei beiden Parteien. Gleiches gilt bei den Linken.

AfD: "Wir werden voraussichtlich einen Bewerber ins Rennen schicken, weil wir die SPD-Dominanz in der Stadt und im Land brechen wollen", sagt AfD-Kreisvorsitzender Timo Böhme. Gleichwohl merkt er an, dass die Partei "nicht auf jeden Fall" einen Kandidaten nominieren werde. Dieser müsse über entsprechende Kompetenzen wie Verwaltungserfahrung und politische Fähigkeiten verfügen. "Wenn wir jemanden aufstellen, soll er auch die OB-Wahl gewinnen können. Es soll keine pro forma Bewerbung sein."

Mehrere Bewerber

Oberbürgermeisterwahl Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU), die die Wahl 2009 mit 53,7 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang gewonnen hat, verzichtet aus persönlichen Gründen auf eine Kandidatur für eine dritte Amtszeit. Die SPD nominierte die Europaabgeordnete und frühere DGB-Regionsvorsitzende Jutta Steinruck (54). Für die CDU geht der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Peter Uebel (52) ins Rennen. Als unabhängiger Bewerber will Bernhard Wadle-Rohe (64) antreten - bei der Wahl 2009 erhielt er 3,1 Prozent der Stimmen.

Drei AfD-Mitglieder hätten Bereitschaft für eine Kandidatur bekundet, sagt Böhme. Namen nennt er nicht. Einer stamme aus Ludwigshafen, gehöre aber nicht dem Kreisvorstand an. Die anderen beiden wohnen in Baden-Württemberg. Mit 49 Mitgliedern sei die Personaldecke im Ludwigshafener Kreisverband der AfD nicht allzu groß. "Daher gibt es verständlicherweise auch Interesse von außerhalb für die OB-Wahl", sagt Böhme, der Landtagsabgeordneter bleiben will.

FWG: "Die Bürger müssten eigentlich mehr Auswahl haben als nur Kandidaten von SPD, CDU und eventuell noch von der AfD", sagt FWG-Fraktionsvorsitzender Rainer Metz. Eine weitere bürgerliche Alternative sei wünschenswert, dies habe bereits bei der Wahl 2009 gefehlt. Metz schloss sich nicht aus, dass er selbst kandidieren würde. Ob die Freie Wählergruppe tatsächlich einen Bewerber aufstellt, sei noch offen.

Linke: Ähnlich sieht es bei den Linken aus. "Wir wollen erst einmal das Gespräch mit Jutta Steinruck bei unserer Mitgliederversammlung am 28. Januar abwarten," sagt Fraktionsgeschäftsführer Gerald Unger. Einige der insgesamt 100 Mitglieder im Kreisverband könnten sich eine Unterstützung der sozialdemokratischen Kandidatin vorstellen - "wie wir es bei der OB-Wahl in Mannheim gemacht haben." Gleichwohl sieht Unger eine "50-Prozent-Wahrscheinlichkeit" für einen eigenen Bewerber. Eine Entscheidung falle bis zum Kreisparteitag Anfang März, auf dem auf jeden Fall der Direktkandidat für die Bundestagswahl nominiert wird.

Grüne und FDP haben indes bereits im Herbst den Verzicht auf eigene Bewerber erklärt, weil sie "Zählkandidaten" ablehnen. Alfa wird ebenfalls niemanden nominieren, weil sich die Partei auf die Bundestagswahl konzentrieren will. Antreten möchte hingegen Bernhard Wadle-Rohe als Parteiloser. Der 64-Jährige würde aber an der Altersgrenze scheitern, wenn der Termin der OB-Wahl wie geplant im September mit der Bundestagswahl zusammengelegt wird.