Drei Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto

Bei dem Unfall am Donnerstagabend waren drei Menschen verletzt worden, eine Beamtin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ludwigshafen. Ein Streifenwagen ist am Donnerstagabend gegen 17.35 Uhr auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall verunglückt. Das Fahrzeug befand sich mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zur Unfallstelle, als es in der Kreuzung Industriestraße/Sternstraße zu einer Kollision kam, an der vier Wagen beteiligt waren.

Durch den Unfall wurden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter sowie ein weiterer Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Die verletzte Polizeibeamtin wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und muss über Nacht zur Beobachtung dort bleiben. Bei dem Unfall entstand zudem ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro an den vier beteiligten Fahrzeugen.

Der Ablauf des Unfallgeschehens ist noch nicht abschließend geklärt und wird noch untersucht.

Der Anlass war ein Unfall in der Erzbergstraße kurz zuvor, bei dem ein 35-Jähriger mit seinem Auto an einen parkenden Pkw gestoßen war und sich in der Folge überschlagen hatte. Der Mann wurde dabei ebenfalls leicht verletzt, die zwei Autos wurden stark beschädigt.

Zeugen können sich unter 06233/3130 oder pifrankenthal@polizei.rlp.de melden. (Hhk/fhe/pol)